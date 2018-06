Mehrere Tote nach Schüssen in Zeitungsredaktion bei Washington

In einer Zeitungsredaktion in Annapolis nahe der US-Hauptstadt Washington ist es am Donnerstag zu einer Schiesserei gekommen. Nach Medienberichten gab es mehrere Opfer. US-Medien meldeten mehrere Verletzte. Der Lokalsender ABC7 berichtete unter Berufung auf die Polizei sogar von «mehreren Todesopfern».

Der Tatort ist der Newsroom der Zeitung «Capital Gazette», wie der zuständige Bezirkssheriff, Ron Bateman, in einem Live-Telefonat dem Sender Fox News sagte. Demnach wurde ein Verdächtiger festgenommen. Nach Medienberichten hat die Polizei das betroffene Gebäude geräumt und die Bevölkerung aufgerufen, sich fernzuhalten.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ — ATF HQ (@ATFHQ) June 28, 2018

Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Die «Capital Gazette» zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA. Die Stadt Annapolis ist die Hauptstadt des Bundesstaates Maryland.

US-Präsident Donald Trump sei über die Schussabgabe informiert worden, berichtet ABC News unter Berufung auf eine Sprecherin des Weissen Hauses.

«Es gibt nichts Fürchterlicheres»

Phil Davis, ein Reporter der Capital Gazette, war im Büro als der Angreifer mehrere Personen erschoss: «Ein Angreifer hat mehrere Menschen in meinem Büro angeschossen, einige davon sind tot», so Davis auf Twitter. «Es gibt nichts Fürchterlicheres, als zu hören, wie Menschen erschossen werden, während man unter dem Bürotisch wartet und der Angreifer nachlädt», schilder Davis.

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Bewaffnete Einsatzkräfte sind auf dem Gelände im Einsatz, wie auf Fernsehbildern des Senders ABC News zu sehen ist. Menschen verlassen das Gebäude mit erhobenen Händen.

People with hands raised file out of office building housing Capital Gazette in Annapolis, Maryland as police respond to active shooter scene.https://t.co/9m9Lez98Wo pic.twitter.com/dNXOBwC7pz — ABC News (@ABC) June 28, 2018

Die Schüsse fielen im Newsroom der «Capital Gazette» in Annapolis. Karte: Google

Update folgt... (oli/afp)