Mehrere Tote und Verletzte bei Zugkollision

In der Nacht auf Sonntag ist es im US-Bundesstaat South Carolina zu einem Zugunglück gekommen. Wie mehrere englischsprachige Medien berichten, ereignete sich eine Kollision zwischen einem Passagier- und einem Güterzug. Es gibt mindestens zwei Tote und 70 Verletzte.

Der Bahnbetreiber Amtrak teilte mit, die Lokomotive und mehrere Wagen des Passagierzugs seien bei dem Unglück gegen 02.45 Uhr entgleist. Der Zug sei mit acht Besatzungsmitgliedern und etwa 139 Passagieren auf dem Weg von New York nach Miami gewesen.

Der Presseprecher von Lexington County äussert sich um Unfall.

Schürfwunden bis gebrochene Knochen

Ein Sprecher des Kreises Lexington, Harrison Cahill, konnte nicht sagen, ob die Todesopfer sich im Passagier- oder im Frachtzug befanden. Die behandelten Verletzungen reichten von Schürfwunden bis hin zu gebrochenen Knochen, erklärte er.

Es ist der zweite Amtrak-Vorfall in weniger als einer Woche. So ist am Mittwoch im US-Bundesstaat Virginia ein Zug mit republikanischen Kongressmitgliedern an Bord mit einem Müllwagen kollidiert. Eine Person wurde dabei getötet.

