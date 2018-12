Mehrere Verletzte bei Ausschreitungen in Thun

Am Bahnhof in Thun ist es nach dem Spiel des FC Thun gegen die Zürcher Grasshoppers zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Einsatzkräfte in Vollmontur wurden mit Steinen beworfen.

«Die Fans haben Velos herumgeworfen, sie haben Steine von den Gleisen geholt und damit Leute beworfen. Ein Linienbus wurde beschädigt», sagte ein Leserreporter von 2o Minuten, der anonym bleiben wollte. Es seien ausserdem Pyros und Rauchbomben gezündet worden.

Eine weitere Leserin berichtete, dass es sich sogar um zwei Busse gehandelt habe, die völlig zerstört worden seien. Es seien GC-Fans gewesen, welche die Angriffe ausgeübt hätten.

Verletzte Personen und Sachbeschädigung

Die Kantonspolizei Bern bestätigte auf Anfrage von 20 Minuten einen Einsatz wegen randalierender Fussball-Anhänger. Es sei zu massiven Ausschreitungen und zahlreichen Sachbeschädigungen gekommen, wie Mediensprecherin Sarah Wahlen sagte. Mehrere Personen, darunter auch Polizisten, seien verletzt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand gäbe es jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen.

Gewisse Örtlichkeiten rund um den Bahnhof seien gesperrt worden, wodurch es teilweise auch zu Verkehrsbehinderungen gekommen sei. Nun sei eine genaue Aufarbeitung der Vorfälle erforderlich. Die Polizei will im Verlaufe des Sonntags weiter informieren.

GC musste sich am Abend mit einem 0:1 gegen Thun geschlagen geben.

(20 Minuten)