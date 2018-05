Mindestens acht Tote nach Schüssen an US-Schule

An einer High School im US-Bundesstaat Texas sind nach Behördenangaben mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Lage sei inzwischen jedoch «unter Kontrolle», erklärte die Schulverwaltung des Bezirks Santa Fe am Freitagvormittag. US-Medien berichten von mehreren Toten.

Mindestens acht Personen sind nach Behördenangaben tot. Ein Angehöriger der Sicherheitskräfte sei angeschossen worden, berichtet «Houston Chronicle Newspaper». Er sei nicht schwer verletzt. Zum Schützen war zunächst nur so viel bekannt, als dass es sich um einen Mann handle.Er konnte verhaftet werden.

US-Präsident Donald Trump hat sich auf Twitter zu den Schüssen gemeldet. Nach ersten Berichten sehe es nicht gut aus, schreibt er.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston marschiert und hatte das Feuer eröffnet. Ein Mädchen sei am Bein verletzt worden, Schüler seien in Panik aus dem Gebäude geflohen.

Ein Vater sagte dem Sender KTRK, bei seinem Eintreffen an der Schule hätten Krankenwagen mehrere Opfer abtransportiert. Die Polizei schickte zahlreiche Einsatzkräfte zur Schule. Fernsehbilder zeigten, wie Schüler aus dem Gebäude geführt wurden.

Update folgt... (anf/sda)