«Mein Mandant war zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig»

Die Attacke von Sascha I. hatte vor einem Jahr landesweit für grosse Schlagzeilen gesorgt. Angeklagt ist der junge Mann des mehrfachen versuchten Mordes, der versuchten Brandstiftung, der mehrfachen, teilweise versuchten einfachen Körperverletzung und weiterer Delikte. Die Jugendanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und eine 500-Franken-Busse. Zudem soll der Beschuldigte in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden, verlangt der Jugendanwalt.

Wie üblich bei Verhandlungen an Jugendgerichten ist auch im aktuellen Fall die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die akkreditierten Medien sind zu einem Teil der Verhandlung zugelassen.

Gewalt- und Tötungsfantasien

Laut Anklageschrift war der Jugendliche schon Monate vor seinem Amoklauf mit bizarren Gewalt- und Tötungsfantasien aufgefallen. Die Behörden wurden eingeschaltet und eine psychiatrische Begutachtung vereinbart. Noch vor diesem Termin kam es zum Amoklauf des damals 17-Jährigen.

Am Abend des 22. Oktober 2017 packte er laut Anklageschrift zuhause seinen Ausweis und Bargeld in einen Rucksack, dazu kamen unter anderem ein Teppichmesser und ein Scherenhebel. Im Keller holte er sich noch ein kleines Beil. Dann legte er Feuer im Einfamilienhaus, wo er mit seiner Mutter und seinem Stiefvater lebte, und ging in Richtung Dorfzentrum von Flums.

Sieben Menschen verletzt

Dort spazierte gerade ein Ehepaar vorbei, der Mann schob den achtmonatigen Sohn im Kinderwagen. Der Beschuldigte attackierte ihn sofort mit dem Beil, so dass der Mann schwer verletzt und bewusstlos zu Boden ging. Dann ging der Amokläufer auf die Frau los und verletzte auch sie schwer. Das Baby blieb unverletzt.

Ein zufällig im Auto dazukommender Passant griff ein und wurde ebenfalls verletzt. Dann ging der Jugendliche auf dessen Frau im Auto los, verletzte sie, drängte sie aus dem Wagen und fuhr weg. Er prallte gegen einen Gartenzaun und setzte seinen Amoklauf zu Fuss fort. Bei einer Tankstelle attackierte er drei Frauen – darunter eine Hochschwangere –, bis die Polizei ihn stoppte und festnahm.

Der Beschuldigte war in Lettland aufgewachsen, 2013 aber zu seiner Mutter und dem Stiefvater in die Schweiz gezogen. Seit Sommer 2016 absolvierte er eine Lehre. Nach seinem Amoklauf sass er ein paar Monate in Untersuchungshaft. Später wurde er in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er sich seither befindet.

Der Angeklagte erklärt sich vor Gericht

Vor dem Gericht erklärt Sacha I. seine Tat (20 Minuten berichtet live). «Ich war in einem Affektzustand, konnte meine Gedanken nicht steuern», so I. Er habe ohne Plan gehandelt. «Dieser Zustand kam sehr plötzlich.» Ob es einen Auslöser dafür gab, fragt die Richterin. Gab es wohl, er wolle sich dazu aber nicht äussern. Was sei der Grund für den Suizidversuch gewesen? «Ich fühlte mich wie ein Stück Scheisse», erklärt der heute 18-Jährige. «Ich erinnere mich noch: Als ich das Haus angezündet habe, war mir alles egal. Ich sah kein Zurück mehr.»

Alle Personen seien Zufallsopfer gewesen. Was sei das Handlungsziel bei der Agrola Tankstelle gewesen, fragt die Richterin. «Dass ich ein Auto kriege», so seine Antwort. Bei der Tankstelle habe er die Polizisten gebeten, ihn zu erschiessen. «Mein Problem war: Ich war nicht stark im Kopf, ich konnte mit meinen Problemen zu niemandem und sie niemandem erzählen». Er wollte die Gedanken mit ins Grab nehmen. Auch nach dem Suizidversuch zu Hause, wollte er sterben.

«Ich bereue, was ich getan habe», sagt I. vor Gericht. Es sei alles so verrückt gewesen am Tatabend. Heute denkt er darüber: «Oh Scheisse.» Ihm könnte sowas nicht wieder passieren. Er sei kluger und weiser geworden. Heute würde er die Kontrolle nicht mehr verlieren, da sei er sicher.

«Der Beschuldigte wollte Menschen töten»

In seinen Ausführungen sagt der Jugendstaatsanwalt: Erst habe Sascha I. sich töten wollen, dann andere Menschen. «Der Beschuldigte wollte Menschen töten. Seine Mutter sollte verbrennen». Wer so handle, wie Sascha I., wollte den Tod von Menschen. Dass der Beschuldigte sich heute nicht mehr genau daran erinnern könne, liege daran, dass er sich nun in ein besseres Licht stellen wolle.

Der Anwalt eines Privatklägers erklärt: Es gehe um Schadensersatzforderungen in Höhe von 77'550 Franken und eine Genugtuung, deren Höhe im Ermessen des Gerichts läge. Sein Mandant sei zwar noch am Leben, aber noch heute sei er in psychologischer Behandlung. Er sei schwer traumatisiert, er leide immer noch physisch und psychisch unter der Attacke von Sascha I. Bis heute sei er arbeitsunfähig. Aus Flums musste er mit seiner Familie wegziehen, und das nur wegen der Tat. Er habe auch Angst, erneut auf Sascha I. zu treffen.

Auch die Ehe seines Mandaten leide sehr. Man könne meinen, geteiltes Leid sei halbes Leid, da ja beide angegriffen worden seien. Doch sie könnten sich gegenseitig nicht trösten, jeder hätte für sich mit den Folgen zu kämpfen. Ein Anwältin von weiteren Opfern sagt: «Der Heilungsprozess meiner Mandanten ist bis heute nicht abgeschlossen.» Auch sie verlangt Schadenersatzforderungen. Tagtäglich würde ein Opfer unter den Folgen der Tat leiden. Eine Teilnahme an der Verhandlung sei für eine Mandantin undenkbar gewesen. Mit kontrollierten Beilschlägen sei ihre Mandantin angegriffen worden. Sie versuchte auszuweichen, was ihr nicht gelang. «Er hat so fest zugeschlagen, ich hatte keine Chance», äusserte sich ihre Mandantin zum Angriff. Gleichzeitig hörte sie ihr Baby schreien. Der Kinderwagen war bei der Attacke umgefallen. Nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten habe die Familie überlebt.

«Planlose Tat»

Der Verteidiger meint, dass laut dem psychologischen Gutachten sein Mandat zum Tatzeitpunkt einen Zusammenbruch gebracht habe. Man könne ihm deshalb keine Tötungsabsicht unterstellen. Die Abläufe anerkenne sein Mandat. Falsch sei aber, dass es sich um mehrfachen versuchten Mord handeln solle. Sein Mandant sei aufgrund einer psychischen Erkrankung ferngesteuert gewesen. Seine Psychose sei Grund für die Taten. Laut einem psychiatrischen Gutachten sei unklar, inwiefern er überhaupt Menschen habe töten wollen. «Er versuchte nicht seine Opfer zu töten – und er wollte das auch nicht», so sein Verteidiger.

Einen Tatplan habe sich sein Mandant nicht gemacht. Das hätte er auch gar nicht können. «Er handelte ohne Einsicht und Steuerung, damit planlos.» Sein Mandant sei zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen. Die geltend gemachten Zivilforderungen seien abzuweisen oder auf den Zivilweg zu verweisen. Aufgrund seiner Krankheit könne sein Mandant aber keine Emotionen zeigen. Vermutlich könne er sich auch nie dafür entschuldigen, zitiert er aus einem psychiatrischen Gutachten. Seinem Mandanten und den Eltern tue der Vorfall leid. Die Perspektiven seines Mandanten seien sehr schlecht, deshalb könne er die Geldforderungen wohl nicht begleichen. Das würde für ihn den Ruin bedeuten.

(fal/sda)