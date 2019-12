Menschen in australischem Küstenort von Feuer umzingelt

In dem australischen Küstenort Mallacoota suchen Tausende Touristen und Bewohner in Geschäften und am Strand Schutz vor den die Stadt umzingelnden Buschfeuern. Robert Phillips, Miteigentümer eines lokalen Supermarktes, sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, er beherberge etwa 45 Menschen in seinem Laden, während andere zum Hafen der Stadt geflohen seien.

«Überall gibt es Brände - überall weht Glut in den Strassen», sagte Phillips der Nachrichtenagentur Reuters telefonisch. «Es gibt hier viele Kinder, die nicht richtig atmen können.» Die Stadt sei von der Aussenwelt abgeschnitten.

Incredible - and frightening - photos are emerging from Mallacoota, a small town in the East Gippsland region of Victoria, where about 4000 people are sheltering near water, protected by CFA tankers. Visit @theage's live blog for updates: https://t.co/VAPFn2Yc20 #vicfires pic.twitter.com/BV8JZqmvBU — The Sydney Morning Herald (@smh) December 31, 2019

Auf Social-Media-Beiträgen von noch in der Stadt eingeschlossen Menschen sieht man blutroten, Rauch verhangenen Himmel und Touristen, die Schulter an Schulter am Strand liegen, einige tragen Atemschutzmasken.

«Absolut schrecklich»

Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates Victoria, Andrew Crisp, sagte, rund 4'000 Menschen würden am Strand vor den Flammen Schutz suchen. Unter ihnen ist Bewohner Mark Tregellas, ein pensionierter Polizist, der seine wertvollsten Besitztümer in sein Wohnmobil verpackt hatte, um sich beim überfüllten Bootsrampenparkplatz in Sicherheit zu bringen.

Tregellas sagte, das Ausmass der Bedrohung sei unfassbar, die Evakuierungsmassnahmen beispiellos. Er habe etwa ein Dutzend Gasflaschen den ganzen Morgen über explodieren gehört. In Australien wird Gas aus an den Aussenwänden von Häusern montierte Flaschen zum Kochen und zur Warmwasserbereitung genutzt. «Das ist katastrophal,» sagte er am Telefon zu Reuters.

Die lokale Radiomoderatorin Francesca Winterson, die in einem Gebäude an der Hauptstrasse der Stadt Zuflucht fand, sagte dem australischen Sender ABC, dass Sirenen von Lautsprecherdurchsagen in der ganzen Stadt begleitet werden würden, die die Menschen warnten, unverzüglich Unterschlupf zu suchen. «Es ist im Moment absolut schrecklich», sagte Winterson zu ABC. «Wir haben stürmische Winde, wir sind umgeben von rotem Himmel und Staub, beissender Rauch und Glut fallen auf die Stadt und wir sind völlig isoliert.»

Feuer-Tornado wirbelt LKW hoch

Ein neuer Todesfall dokumentiert derweil die zerstörerische Wucht der Buschbrände im Südosten Australiens: Ein zwölf Tonnen schweres Feuerwehrauto wurde durch einen von den Flammen ausgelösten Tornado in die Höhe gerissen und krachte anschliessend mit dem Dach auf den Boden.

Der Fahrer kam ums Leben, zwei weitere Feuerwehrleute kamen mit Verbrennungen und anderen Verletzungen ins Spital, wie die Feuerwehr des Bundesstaates New South Wales am Dienstag mitteilte. Auch ein kleinerer Einsatzwagen sei durch die von riesigen Feuern angefachten Winde in Tornadostärke durch die Luft gewirbelt worden und auf dem Dach gelandet. Dabei sei ein weiterer Feuerwehrmann schwer verletzt worden.

Der regionale Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons bezeichnete die Lage angesichts des gewaltigen Buschfeuers in der Nähe von Albury im Süden des Bundesstaates als «wahrlich schrecklich». Das Feuer 550 Kilometer südwestlich von Sydney brennt ausser Kontrolle.

Feuerwalze nähert sich Melbourne

Die Buschbrände bedrohen nun auch die Metropole Melbourne. Am Montag rief die Feuerwehr rund 100'000 Bewohner von fünf Vororten von Melbourne auf, sich in Sicherheit zu bringen.

In der auch bei Touristen beliebten Region East Gippsland östlich von Melbourne wüteten am Montag Dutzende Brände. Touristen und Bewohner, die den Evakuierungsaufrufen bisher nicht Folge geleistet hätten, drohten von den Flammen eingeschlossen zu werden, warnte der Katastrophenschutz: Es sei «zu spät, um zu gehen», sage Katastrophenschutzchef Adrew Crisp. Die Flammen bedrohten die einzige grosse Ausfallstrasse.

EMERGENCY WARNING - BUSHFIRE

Incident Location: 5Km N Of Suggan Buggan



This Emergency Warning is being issued for Suggan Buggan.



The safest option is to take shelter indoors immediately. It is too late to leave.



More details at https://t.co/pYoqBdHRQj pic.twitter.com/HzhflWXO5t — VicEmergency (@vicemergency) December 30, 2019

Es sei auch nicht möglich, allen Besuchern in dem Gebiet zu helfen. Einige der Brände waren so heftig, dass hunderte Feuerwehrleute abgezogen wurden. Es sei für sie zu gefährlich, in dem Buschland zu bleiben, sagte Einsatzleiter Ben Rankin.

In Bundoora rund 16 Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Melbourne konnten Feuerwehrleute einen Buschbrand vorläufig zurückdrängen, das Feuer war nach Angaben der Rettungskräfte aber weiter nicht unter Kontrolle. Fernsehbilder zeigten, wie Löschflugzeuge vorsorglich Wasserladungen über Wohngebieten niedergehen liessen und Bewohner ihre Häuser mit dem Gartenschlauch abspritzten, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

«Sehr gefährlicher Tag» mit Blitzen

Auch im Bundesstaat South Australia war die Lage weiter angespannt. Es drohe ein «sehr gefährlicher» Tag mit Gewittern, die zahlreiche Blitze, aber keinen Regen bringen sollten, sagte Feuerwehrchef Brenton Eden.

Tausende Touristen und Einwohner verlassen grosse Teile des Bundesstaates Victoria. Die Behörden hatten wegen der Gefahr weiterer Buschbrände Anwohner und Feriengäste zur sofortigen Evakuierung aufgrund der extremen Wetterbedingungen aufgerufen.

EMERGENCY WARNING - Dunns Road (Snowy Valleys LGA)

Fire is burning south of Snowy Mountains H'way in the Ellerslie Range west of Ellerslie and Yaven Creek Rds. Fire activity is increasing on eastern side. Fire is spotting in the Yaven Creek Road area.#nswrfs #nswfires pic.twitter.com/FKk7t7Z90s — NSW RFS (@NSWRFS) 30. Dezember 2019

Die australische Hauptstadt Canberra sagte wegen der Brandgefahr ein geplantes Silvesterfeuerwerk ab. Die Stadtverwaltung der Millionenmetropole Sydney, der Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales, hat sich über eine Petition mit 260'000 Unterschriften hinweggesetzt, die sich gegen das Spektakel aussprechen und die die Finanzmittel von umgerechnet vier Millionen Euro für das Feuerwerk stattdessen zur Bekämpfung der Brände und zur Unterstützung betroffenen Landwirte einsetzen wolle.

Unter dem politischen Druck erklärte die Regierung, sie werde die freiwilligen Feuerwehrleute für Einkommensverluste entschädigen, da die diesjährige Buschfeuersaison arbeitsintensiver sei. Premierminister Scott Morrison sagte, dass Zahlungen von bis zu 6000 australischen Dollar (rund 4100 Franken) für Berechtigte zur Verfügung stehen würden, die mehr als 10 Tage im Einsatz verbracht hätten. Die Buschfeuer wüten seit September in fünf Bundesstaaten Australiens. (roy/scl/sda/reuters)