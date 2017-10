Messerstecher von München attackierte 12-Jährigen

Einige Stunden nach der Messerattacke von München mit acht Verletzten hat die Polizei Entwarnung gegeben. «Es besteht keine Gefahr mehr», teilten die Beamten am Samstag mit. Der festgenommene 33-Jährige bleibe nach jetzigem Ermittlungsstand «dringend tatverdächtig».

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bleibt der Festgenommene dringend tatverdächtig. Es besteht keine Gefahr mehr. #RosenheimerPlatz — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21. Oktober 2017

Er sei deutscher Staatsbürger und in München gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten aus einer psychischen Störung heraus begangen wurden. Der Mann mache keine Angaben, hiess es. Er sei in der Vergangenheit wegen gefährlicher Körperverletzung schon polizeilich in Erscheinung getreten.

Zufallsopfer

Bei den Opfern handle es sich um sechs Männer, einen zwölf Jahren alten Jungen sowie um eine Frau. Alle seien Zufallsopfer des Angreifers gewesen. Bei den männlichen Opfern handle es sich um fünf Deutsche, einen Rumänen und einen Italiener, die ebenfalls attackierte Frau sei eine Deutsche. Alle wurden ambulant ärztlich versorgt.

Nach Angaben der Polizei griff der Mann an mehreren Orten in München Menschen an und konnte später in der Nähe der Ottobrunner Strasse gefasst werden. Der Angreifer sei wahllos mit einem Messer auf Passanten losgegangen, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Samstag nach einem Treffen der Unionsspitze zu den Jamaika-Sondierungen in Berlin.

Aufgrund der Hinweise habe die Polizei eine «lebensbedrohliche Einsatzlage» ausgelöst, sagte Polizeipräsident Hubertus Andrä. Rund 500 Beamte seien im Einsatz gewesen. Andrä lobte die «besonnene und überlegte Reaktion der Münchner».

Der Mann war einem Polizeisprecher zufolge mit einem älteren schwarzen Fahrrad unterwegs und legte eine «ordentliche Strecke» zurück. Die Angriffe seien «in einer gewissen Hektik» auf offener Strasse passiert, der Täter zog anschliessend jeweils schnell weiter.

Züge fuhren nicht

Viele Menschen fühlten sich an den Amoklauf vom Juli 2016 erinnert. Damals hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen. Am Samstag meldeten sich unter dem Twitter-Hashtag #Rosenheimerplatz schnell Anwohner und besorgte Bürger.

Die Fahndung nach dem Täter konnte womöglich erleichtert werden, da auf der S-Bahn-Stammstrecke in der Münchner Innenstadt seit dem späten Freitagabend für rund 54 Stunden keine Züge fahren. Der Angreifer hatte also keine Möglichkeit, mit der S-Bahn zu flüchten. (woz/SDA)