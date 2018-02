Schütze löst Feueralarm aus und schiesst drauf los

Am Mittwoch wurden mindestens 20 Menschen verletzt, als ein bewaffneter Mann in einer Schule in Parkland, Florida, das Feuer eröffnete. Das berichten amerikanische Medien. Parkland liegt etwa 70 Kilometer nördlich von Miami.

Die Schule sei abgesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei, ohne Aussagen über Opfer zu machen. Der Schütze wurde laut Aussagen des Sheriffs bislang nicht gefasst.

There's reports of a shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Here's what we know now. https://t.co/QTpKd9q8nu