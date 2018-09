Mindestens 30 Tote nach Erdbeben und Tsunami

Die jüngsten Erdbeben und der dadurch ausgelöste Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi haben mindestens 30 Menschen das Leben gekostet. So viele Leichen lägen alleine in einem Spital. Dies sagte der Direktor der Undata-Klinik in der Inselhauptstadt Palu, Komang Adi Sujendra, dem Sender CNN Indonesia sowie dem Sender Metro TV am Samstag. Weitere zwölf Menschen würden bei ihm zudem stationär behandelt.

Jadi tadi setelah #gempadonggala yang beritanya sudah banyak beredar itu temen saya masih bisa kontak adiknya. Tapi setelah itu dia dapat video ini, dan ga bisa hubungin keluarga dan teman-temannya. Mungkin sinyal mati semua. Jadi kalau ada info kabarin ya. pic.twitter.com/2HY4Yqg0ut — Dian Onno (@DianOnno) 28. September 2018

Über die Uferpromenade der Küstenstadt Palu, die rund 350'000 Einwohner zählt, war am Freitag nach einem starken Erdbeben eine hohe Welle hereingebrochen. Nach Angaben der Behörden riss sie Dutzende Häuser mit. Viele Anwohner gerieten in Panik. Betroffen waren auch andere Ortschaften auf Sulawesi, einer der grössten indonesischen Inseln.

Auf pazifischem Feuerring

Die nationale Katastrophenschutzbehörde bestätigte zunächst bloss vage, dass «mehrere Menschen» in den Trümmern ihrer Häuser umgekommen seien. Genauere Angaben machte sie nicht. Das Beben hatte nach offiziellen Angaben eine Stärke von 7,7. Zuvor hatte schon ein Beben der Stärke 5,9 die Insel erschüttert.

Indonesien - mit mehr als 260 Millionen Einwohnern einer der bevölkerungsreichsten Staaten - liegt auf dem Pazifischen Feuerring, einer geologisch sehr aktiven Zone. Dort bebt die Erde immer wieder. Bei mehreren Erdstössen auf der bei Touristen beliebten Insel Lombok - der Nachbarinsel von Bali - kamen im Sommer mehr als 500 Menschen ums Leben. Auch Vulkanausbrüche sind in Indonesien keine Seltenheit. (roy/AFP)