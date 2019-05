Mindestens vier Jahre Haft für deutsch-russische Hochstaplerin

Die deutsch-russische Hochstaplerin Anna Sorokin ist von einem Gericht in New York zu einer mindestens vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das am Donnerstag verkündete Strafmass sieht vor, dass die 28-Jährige unter Umständen sogar bis zu zwölf Jahre hinter Gittern verbringen muss. Nur bei guter Führung kann sie nach vier Jahren freikommen.

Die aus einfachen Verhältnissen stammende Deutschrussin hatte in den USA vorgegaukelt, eine reiche Erbin zu sein. Auf diese Weise gelang es ihr laut Staatsanwaltschaft, ihre Opfer um insgesamt 275'000 Dollar (279'000 Franken) zu betrügen und einem luxuriösen Lebenswandel zu frönen. Sorokin erhielt demnach von verschiedenen Banken hohe Kredite, reiste umsonst in Privatflugzeugen und lebte in Luxushotels, ohne die Rechnungen zu begleichen. (nag/AFP)