Missbrauchsopfer im Iran hingerichtet

Im Iran ist nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten eine zum Tatzeitpunkt minderjährige Frau wegen der Ermordung ihres Ehemanns hingerichtet worden.

Die 24-Jährige, die von ihrem Mann misshandelt und von ihrem Schwager vergewaltigt worden sei, sei auf Grundlage eines erzwungenen Geständnisses zum Tode verurteilt worden, teilte die Organisation Amnesty International am Dienstag mit. Der Prozess gegen die zur Tatzeit 17-Jährige sei «grob unfair» gewesen.

Von Polizisten gefoltert, vom Schwager vergewaltigt

Laut Amnesty beschuldigte Seinab Sekaanwand ihren Mann, den sie im Alter von 15 Jahren geheiratet hatte, sie körperlich und psychisch misshandelt zu haben. Nach dem gewaltsamen Tod ihres Mannes im Jahr 2012 wurde die damals 17-Jährige wegen Mordes verurteilt.

Zeinab Sekaanvand, a victim of domestic and sexual violence who was arrested as a child, was executed this morning.



It's a sickening demonstration of the #Iran-ian authorities’ disregard for intl law & their contempt for children's right to life https://t.co/oqbAeui2cf pic.twitter.com/fE8cfdOLLu