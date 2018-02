Mit Exzentrik für den Tierschutz

Es bleibt ein Rätsel, wie er das gemacht hat: wie er über Jahrzehnte undercover arbeitete auf der ganzen Welt, obwohl er schwerlich zu übersehen war. Er war sehr gross und schmal, hatte einen leuchtend weissen Haarschopf und eine Vorliebe für knallbunte Anzüge mit noch grellerem Einstecktuch, die er bei Harrods in London kaufte.

Esmond Bradley-Martin hatte eine ausgeprägt britische Exzentrik, obwohl er US-Amerikaner war. Viele Jahrzehnte reiste er um die Welt, auf der Spur derer, die in Afrika Elefanten und Nashörner töteten und die Stosszähne und Hörner dann nach Asien schmuggelten. Er brachte sich oft in Lebensgefahr. Gestorben ist er nun in seinem Haus, in einem Vorort von Nairobi, dort, wo er es womöglich am wenigsten erwartet hatte. Er wurde 76 Jahre alt.

«Esmond war einer der grossen Helden des Tierschutzes.» Iain Douglas-Hamilton

Die Polizei geht von einem Raubmord aus, untersucht nach eigenen Angaben aber auch andere Motive. Nach denen muss man nicht lange suchen: Kaum ein anderer hat in den vergangenen Jahren so viel für den Schutz von Elefanten und Nashörnern getan, kaum einer hat sich wahrscheinlich so viele Feinde gemacht. Er war Sonderbotschafter der Vereinten Nationen zum Schutz der Nashörner und hat als freier Mitarbeiter für den WWF und die Organisation Save the Elephants gearbeitet. «Esmond war einer der grossen Helden des Tierschutzes», sagt deren Gründer Iain Douglas-Hamilton.

Esmond Bradley-Martin war der Sohn reicher Stahlerben und studierte in Liverpool Geografie, in den Sechzigerjahren kam er nach Nairobi, das damals noch keine Millionenmetropole war. Es waren die Jahre nach der Unabhängigkeit, in denen es galt, einen neuen Staat aufzubauen, die Rechte der Tiere interessierten da nicht so, Elefanten und Nashörner wurden zum wichtigen Gut, beliebt bei Touristen. Es schien genug davon zu geben, direkt vor den Toren Nairobis. Dass es immer weniger wurden, sprach sich in eingeweihten Kreisen herum in den folgenden Jahren – wie drastisch das Töten war, zeigte erst die Arbeit von Bradley-Martin. «Er war der Erste, der quantitative Statistiken zusammenstellte, das hatte davor niemand gemacht, er war ein Mann der Daten, der Fakten», sagt sein Freund Daniel Stiles.

Chronist der Massentötung

Esmond Bradley-Martin reiste zu den Wilderern, welche die Elefanten schlachteten und 20 Dollar für das Elfenbein bekamen, er verfolgte die Schmugglerrouten und gab sich in Asien als Händler aus, der bereit war, 600 Dollar für das Kilo zu zahlen. Er enttarnte einen italienischen Diplomaten in Sambia, der Elfenbein im Hundefutter ausser Landes schmuggelte, und den indonesischen Botschafter in Dar es Salaam, der aus der Botschaft eine Elfenbeinschleiferei gemacht hatte. Bradley-Martin wurde zum Chronisten der Massentötung, der in Afrika allein in der Dekade zwischen 1979 und 1989 die Hälfte aller Elefanten zum Opfer fielen. Der Westen wurde hellhörig, es gab Gesetze und Verbote. Trotzdem ging das Sterben immer weiter.

Es war dann auch Bradley-Martins Verdienst, dass China den Handel mit Elfenbein für illegal erklärte. Er wusste aber, dass sich ein Milliardenmarkt nicht so einfach trockenlegen lassen würde. So reiste er nach Laos und Vietnam, wo das Geschäft weiter boomte. Kurz vor seinem Tod war er noch in Asien gewesen. Für ihn waren die vielen Konsumenten dort aber nicht nur der Feind, er wollte verstehen, warum die Nachfrage nach Elfenbein und dem Horn der Nashörner so gross war.

Esmond Bradley-Martin sah in der Erkenntnis, dass das Horn der Rhinos von den Asiaten nicht für sexuelle Zwecke benutzt wurde, sondern um vor allem bei Kindern Fieber zu lindern, seinen grössten akademischen Beitrag. Dass dies im Westen nicht verstanden werde, sei zu bedauern, sagte Bradley-Martin. Nur wer die Ursachen kenne, könne auch die Folgen bekämpfen.

Wer vor Ort arbeite wie er, müsse in einem unsicheren Umfeld wohnen. Und wenn man das für eine längere Zeit tue, sagt sein Freund Daniel Stiles, dann steige auch das Risiko, dass einem etwas zustosse.

(Tages-Anzeiger)