Möglicher «Charlie Hebdo»-Drahtzieher in Djibuti verhaftet

Peter C. ist einer der meistgesuchten Terroristen der Welt und wird verdächtigt, einer der Drahtzieher hinter den Anschlägen auf die französische Satirezeitung «Charlie Hebdo» zu sein. Nun konnte er am Donnerstag im ostafrikanischen Staat Djibouti von der französischen Polizei verhaftet werden. Dies habe eine Regierungsquelle dem französischen Magazin «Marianne» berichtet. Peter C. soll nun nach Frankreich ausgeliefert werden.

C. soll der Kopf hinter dem Anschlag auf Charlie Hebdo gewesen sein. Er stand den beiden Terror-Brüdern K. nahe, die für den Anschlag verantwortlich gemacht wurden. Auch bei einigen weiteren Terror-Anschlägen soll der Verhaftete die Hand im Spiel gehabt haben.

Am 7. Januar 2015 kamen bei einem Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitung Charlie Hebdo elf Menschen ums Leben und mehrere weitere wurden verletzt. Die beiden Attentäter wurden zwei Tage später von Sicherheitskräften erschossen.