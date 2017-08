«Motiv für die Tat ist auf Autounfall zurückzuführen»

Am 24. Juli stürmte Franz W.* mit einer Kettensäge in die Schaffhauser Filiale der CSS-Versicherung und verletzte zwei Mitarbeiter, einen davon schwer. Zwei Tage später wurde er von der Kantonspolizei Zürich in Thalwil verhaftet. Welches Motiv W. zur Tat bewegt hatte, war bisher unklar. Nun äussert sich sein Anwalt Thomas Fingerhuth gegenüber 20 Minuten erstmals: «Sein Motiv für die Tat ist wohl auf einen Autounfall im Jahr 1999 zurückzuführen.»

Franz W. erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Nach dem Unfall habe W. über Jahre «ständige Diskussionen» über Geld mit seiner Versicherung CSS gehabt. «Irgendwann ist es W. vermutlich zu viel geworden, er steigerte sich über die Jahre immer mehr hinein und am Schluss eskalierte die Situation», so Fingerhuth.

«Es geht ihm nicht schlecht»

Es werde nun abgeklärt, ob W. tatsächlich Unrecht durch die Versicherung geschehen sei, sagt Fingerhuth. Sein Mandant befinde sich noch in Untersuchungshaft. Fingerhuth: «Es geht ihm nicht schlecht. Er ist ruhig und nicht aufgeregt.» Die Staatsanwaltschaft wollte auf Anfrage keine Auskunft geben. Peter Sticher, Erster Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen: «Wir werden aktiv informieren, wenn es etwas Neues gibt.»

(Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet durch Tages-Anzeiger)