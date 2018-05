Mountainbiker stirbt bei Rennen in Solothurn

Ein Mountainbiker ist am Samstag bei einem Selbstunfall während eines Rennens schwer verletzt worden. Er wurde sofort medizinisch betreut und dann mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht. Dort erlag er am Sonntagmorgen seinen Verletzungen.

Der 38-Jährige stürzte am Samstag gegen 11.30 Uhr auf einem Waldweg zwischen Rüttenen und Feldbrunnen-St. Niklaus SO, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Der Mann aus der Westschweiz nahm mit seinem Mountainbike an einem Radrennen teil.

Sein Radteam «Team Dom-cycle/MERIDA» veröffentlichte am Sonntag einen Beitrag auf Facebook: «Mit grosser Trauer müssen wir den Tod unseres Fahrers und Freunds mitteilen.»

Bereits am Freitag wurde bei einem einem Radrennen in Solothurn ein 16-jähriger Velofahrer schwer verletzt. Der Jugendliche stiess mit einem 58-jährigen Mann zusammen, der die Rennstrecke überqueren wollte. Der 16-Jährige liegt im künstlichen Koma auf der Intensivstation.

Übernommen von «20 Minuten», bearbeitet durch Tagesanzeiger.ch/Newsnet. (sda)