Müllmann findet Kinderleiche in Container

In einem Müllcontainer einer Wohnhausanlage im Nordwesten Wiens ist am Samstag die Leiche eines Kindes entdeckt worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach handle es sich bei dem Mädchen um eine Siebenjährige, die laut Polizei seit Freitagnachmittag vermisst worden war.

Dies berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Das Mädchen war zuletzt am Freitag um 15.00 Uhr am Spielplatz der Wohnanlage gesehen worden. Bereits während der Nacht war nach dem Mädchen gesucht worden.

Am Samstag entdeckte ein Mitarbeiter der Müllabfuhr beim Leeren von Containern den grausigen Fund: Die Kinderleiche steckte in einem grossen schwarzen Plastikcontainer in dem Gemeindebau, in dem die Familie des Mädchens wohnt, teilte die Polizei mit. Die Identität konnte sie noch nicht bestätigen. Es sei aber wahrscheinlich, dass es sich um das gesuchte Kind handle. Angaben zur Todesursache gab es nicht. Die Polizei geht derzeit jedoch von Fremdverschulden aus. (nag/sda)