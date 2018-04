Nackter Schütze tötet drei Menschen in Nashville

Die Gewalttat ereignete sich in Nashville, der Hauptstadt des südöstlichen Bundesstaates. Ein Mann hat in einem Waffle House das Feuer eröffnet. Gemäss ersten Erkenntnissen sind 3 Menschen getötet und 4 weitere verletzt worden. Die Verletzten sind gemäss Jennifer Wetzel, Sprecherin des Vanderbilt Hospitals, alle in kritischem Zustand.

Laut der Metro Nashville Polizei passierte die Schiesserei um 3.30 Uhr Ortszeit in Antioch. Der Schütze habe nur eine grüne Jacke getragen und sei sonst nackt gewesen.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 22. April 2018

Ein Gast des Waffle Houses konnte den Täter entwaffnen, berichtet «ABC News». Der Schütze floh nach der Tat zu Fuss. Er wird als Weisser mit kurzen Haaren beschrieben.

Three people were killed and four were wounded in a shooting at a Waffle House near Nashville, police say https://t.co/GwcFRyjUsD pic.twitter.com/1NHjU6ZvrU — CNN Breaking News (@cnnbrk) 22. April 2018

(afp/hal)