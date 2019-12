New Jersey: Angreifer soll Hassnachrichten verbreitet haben

Zwei Täter stürmten am Dienstag einen jüdischen Supermarkt und töteten drei Zivilisten sowie einen Polizisten. Wenig später wurden die Angreifer von Einsatzkräften erschossen. Nun scheinen sich erste Vermutungen zu einem antisemitischen Hintergrund zu bestätigen.

So habe sich einer der Täter bereits im Vorfeld abschätzig gegenüber Juden und den Behörden gezeigt. Wegen dessen antisemitischer sowie polizeifeindlicher Nachrichten im Internet vermuten Ermittler jetzt, dass auch die Tat von einem derartigen Gedankengut beeinflusst war, berichtet die New York Times.

Der Bürgermeister von Jersey City twitterte am Mittwoch, dass, entgegen vorheriger Meldungen nicht von einem zufälligen, sondern einem gezielten Angriff auf den jüdischen Laden auszugehen sei.

«Vergangene Nacht wurde nach einer umfassenden Überprüfung der Aufnahmen unserer Überwachungskameras deutlich, dass diese beiden Personen es auf das koschere Lebensmittelgeschäft abgesehen hatten», schrieb Bürgermeister Steven Fulop am Mittwoch auf Twitter.

Demnach entwickelte sich danach die Schiesserei mit zwei Polizisten, die sich zur selben Zeit nur eine Strasse weiter aufgehalten hätten. Bei einer stundenlang andauernden Schiesserei nahe der US-Metropole New York sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten waren ein Polizist, drei Zivilisten und die beiden mutmasslichen Täter, wie US-Behörden am Dienstag mitteilten.

Beim verstorbenen Polizeibeamten handelt es sich um einen 39-jährigen Familienvater, der seit 15 Jahren bei der örtlichen Polizei arbeitete. Er hinterlässt fünf Kinder und eine Ehefrau.

Täter womöglich ein Mann und eine Frau

Zunächst hiess es, der Vorfall habe auf einem Friedhof begonnen, auf dem zwei Beamte in Zusammenhang mit einem Mordfall ermittelten. Ein Verdächtiger habe das Feuer eröffnet und dabei einen Polizisten getötet, den anderen verwundet und sei dann geflohen.

Die beiden Verdächtigen suchten den Behörden zufolge in einem nahen jüdischen Gemischtwarenladen Zuflucht. Als die Polizei mit Verstärkung kurz nach Mittag vor dem Laden eintraf, sei sie schon mit schwerem Gewehrfeuer empfangen worden, berichteten die Beamten.

Auf online kursierenden Videos waren laute Schüsse zu hören und über der Stadt kreisende Helikopter zu sehen. Zeugen berichteten von immer wieder einsetzenden Feuergefechten. Bei dem Vorfall wurden laut Informationen des Fernsehsenders NBC hunderte von Schüssen abgefeuert. Im Laufe der Schiesserei seien ersten Ergebnissen zufolge schliesslich drei Zivilisten in dem Laden und die beiden Angreifer getötet worden.

Ein terroristischer Hintergrund wurde am Dienstag aufgrund fehlender Hinweise noch ausgeschlossen. Laut NBC News handelt es sich bei den Angreifern um einen Mann und eine Frau. Der Sender bezieht sich dabei auf interne Quellen. Offizielle Informationen zu den Motiven und Identitäten der beiden Täter stehen allerdings noch aus.

Bombensatz in Fluchtfahrzeug?

Die Ermittlungen könnten noch Monate in Anspruch nehmen, meinte der Chef der örtlichen Polizei, Michael Kelly. «Der Tatort ist sehr umfangreich und erstreckt sich über drei Standorte.»

Einer dieser Standorte ist offenbar ein gestohlener Lastwagen, mit dem die Täter den Laden angesteuert hatten. Darin werde ein Brandsatz vermutet. Ein Bombenentschärfungskommando untersuche das Fahrzeug, so Kelly.

Hunderte Polizisten in den Strassen

Während der Schiesserei wirkten Teile der 270'000-Einwohner-Stadt im Bundesstaat New Jersey wie ein Kriegsgebiet. Hunderte Polizisten waren in den Strassen unterwegs, viele von ihnen schwer bewaffnet. Auch fuhren dutzende Rettungsfahrzeuge in das Gebiet, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Schulen und Spitäler in der Gegend wurden vorübergehend abgeriegelt.

US-Präsident Donald Trump nannte die Schiesserei auf Twitter «schrecklich»: «Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und ihren Familien während dieser sehr schwierigen und tragischen Zeit». Auch New Jerseys Gouverneur Phil Murphy sprach den Opfern sein Beileid aus. Die Ermittlungen am Tatort dauerten zunächst an. Jersey City liegt nur wenige Kilometer westlich von New York und wird von Manhattan durch den Hudson River getrennt.

