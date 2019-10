Nordirischer LKW-Fahrer wegen 39-fachen Totschlags angeklagt

Nach dem Fund von 39 Toten in einem Kühllastwagen in der Grafschaft Essex soll sich der nordirische Fahrer wegen Totschlags, Menschenhandels und Geldwäscherei verantworten. Wie die britische Polizei am Samstag mitteilte, wird dem 25-Jährigen Totschlag in 39 Fällen zur Last gelegt. Drei weitere Verdächtige sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Die britische Polizei hatte am Freitagabend die vierte Festnahme in dem Fall gemeldet. Es handelt sich um einen 48-jährigen Mann aus Nordirland. Ein bereits wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Verschwörung zum Menschenhandel in Gewahrsam genommenes Paar stritt jegliche Beteiligung an der Tat ab. Der Lastwagen soll der 38-jährigen Frau gehört haben, die ihn nach Medienberichten jedoch vor mehr als einem Jahr an eine irische Firma verkauft haben will.

Die Polizei in der irischen Hauptstadt Dublin nahm am Samstag einen weiteren Mann in Haft. Gegen den Mann in Dublin habe es einen Haftbefehl wegen einer mutmasslichen Straftat in Irland gegeben, die Polizei in Essex habe jedoch Interesse bekundet, den Mann zu befragen, heisst es in einer Mitteilung der Dubliner Polizei.

Die meisten Opfer stammen wohl aus Vietnam

Die meisten der vergangene Woche nahe London in einem Lastwagen gefundenen 39 Todesopfer stammten wahrscheinlich aus Vietnam. Ein katholischer Priester aus der abgelegenen Ortschaft Yen Thanh in der verarmten Provinz Nghe An sagte gemäss der Nachrichtenagentur Reuters, er stehe in Verbindung mit den Angehörigen der Toten. Sie hätten ihm berichtet, dass Verwandte zu dieser Zeit nach Grossbritannien gelangen wollten und dass sie nun vergeblich versuchten, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Die britische Polizei hatte die Leichen der 38 Erwachsenen und eines Teenagers in einem LKW in einem Industriegebiet östlich von London entdeckt. Zunächst hatte die Polizei vermutet, es handle sich bei den Toten um Chinesen. Das wurde von chinesischen Behörden nicht bestätigt.

Neben dem Pfarrer ist auch ein Vater eines vermeintlichen Opfers an die Öffentlichkeit gegangen. Er habe einen Anruf von einem Vietnamesen erhalten, der ihn über den Tod seines Sohnes auf dem Weg nach Grossbritannien informiert habe, sagte Nguyen Dinh Gia am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Sein 20-jähriger Sohn habe sich seit 2018 illegal in Frankreich aufgehalten und wollte für rund 12'600 Euro nach Grossbritannien weiterreisen, um dort in einem Nagelstudio zu arbeiten. Vor einigen Tagen habe der Vater dann einen Anruf von einem Vietnamesen erhalten, der ihn um «Verständnis» bat und sagte, dass etwas «Unerwartetes passiert» sei.

Nguyen bat die vietnamesischen Behörden um Hilfe bei der Identifizierung seines Sohnes. Von Kontaktpersonen in Grossbritannien erfuhr er, dass der 20-Jährige Paris am Nachmittag des 21. Oktobers verlassen habe - zwei Tage vor dem grausigen Fund der Leichen nahe London.

Verzweifelte SMS aus LKW

Am Freitag hatte bereits der Vietnamese Pham Manh Cuong davon berichtet, dass seine Schwester unter den Toten sein könnte. Nach seinen Angaben war die 26-Jährige Anfang Oktober aus Vietnam nach Grossbritannien aufgebrochen. Am Dienstagabend habe sie dann ihrer Mutter eine verzweifelte SMS geschickt. «Es tut mir Leid, Mama. Mein Weg ins Ausland hat keinen Erfolg. Mama, ich liebe Dich so sehr! Ich sterbe, weil ich nicht atmen kann.»

Pham sagte AFP, die SMS sei echt und wenige Stunden vor dem Leichenfund am Mittwochmorgen abgeschickt worden. Auch aus vietnamesischen Sicherheitskreisen hiess es, unter den 39 Toten könnten vietnamesische Staatsangehörige sein. Ein Sprecher der vietnamesischen Botschaft in London sagte zudem, die diplomatische Vertretung sei von einer vietnamesischen Familie kontaktiert worden, die ihre Tochter seit der Entdeckung des Lastwagens vermisse.

Migranten aus verarmter Provinz

Die beiden mutmasslichen Opfer könnten bei der Reise nach Grossbritannien gefälschte chinesische Pässe bei sich getragen haben. Sie stammen aus der verarmten Provinz Ha Tinh im Zentrum des Landes, aus der viele illegale Migranten kommen. Viele zahlten für ihre Reise mit gefälschten Dokumenten zehntausende Euro – in der Hoffnung, vor allem in Grossbritannien in Nagelstudios oder auf Cannabisfarmen arbeiten zu können.

Die 39 Leichen waren am Mittwochmorgen in einem Industriegebiet östlich von London in einem Lkw-Kühlcontainer entdeckt worden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Mordes auf, vier Verdächtige wurden festgenommen. (red/Reuters/sda)