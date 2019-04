Notre-Dame steht in Flammen

In der Notre-Dame-Kathedrale in Paris ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut dem Sprecher der Kathedrale wurde der Brand um 18:50 Uhr gemeldet.

Bilder und Videos zeigen dichte Rauchwolken und Flammen in den Türmen. Informationen über die Ursache des Feuers gibt es noch nicht.

Notre-Dame wurde zwischen 1163 und 1345 errichtet. Seit Jahren setzten Umweltverschmutzung, Wetter, aber auch ihr Alter der gotischen Kirche zu. Derzeit wird sie aufwendig renoviert. Laut Feuerwehr könnte der Brand mit den Arbeiten zusammenhängen.

Notre Dame gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt, jedes Jahr besuchen rund 13 Millionen Menschen die Kathedrale. Nach Angaben eines AFP-Journalisten wurde ein Teil des Dachs von den Flammen zerstört.

Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.