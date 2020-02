Orkanböen behindern Verkehr – Temperaturen stark gefallen

In der Nacht auf Dienstag fegte ein Sturm über die Schweiz hinweg. Für weite Teile des Landes gab es Unwetterwarnungen. Die starken Winde führten zu Verkehrsbehinderungen. So zum Beispiel auf der A2 zwischen Stansstad und Hergiswil. Auch zwischen der Strecke Basel SBB und Mulhouse kommt es wegen eines Hindernisses auf den Gleisen zu Einschränkungen. Wegen der starken Winde ist auch der Bahnverkehr zwischen Uitikon Waldegg und Uetliberg unterbrochen. Die Dauer der Einschränkung ist noch unbekannt.

Wegen Sturmschäden bei der Dolderbahn ist zudem die Strecke zwischen Römerhof und Bergstation Dolfer für den Bahnbetrieb in beide Richtungen gesperrt. Zwischen Römerhof und Bergstation Dolder sind Busse im Einsatz. Auch im Kanton Bern zwischen Birg und Schilthorn führ das Sturmtief zu Einschränkungen. Der Betrieb der Luftseilbahn (Schilthornbahn) wurde infolge der starken Winde eingestellt. Die Dauer der Einschränkung ist unbestimmt.

Auch andere Teile der Schweiz sind von starken Winden betroffen. So meldet das Railinformationssystem von den SBB, dass der Bahnverkehr in den Grossräumen Zentralschweiz und der Ostschweiz nur eingeschränkt möglich sei. Laut den Angaben muss mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.

So waren laut der Meteocentrale die Stadt und der Kanton Bern stark betroffen gewesen. In dieser Region müsse auch weiterhin mit kräftigen Sturmböen gerechnet werden. Erst ab Dienstagnachmittag würde der Wind etwas nachlassen, hiess es weiter. Mit Sturmtief Petra einher ging auch ein erheblicher Temperatursturz – teils über 10 Grad kälter war es heute im Vergleich zu den Werten von heute früh.

Sturm hält Einsatzkräfte auf Trab

Das Sturmtief Petra hat in der Nacht auf Dienstag auch die Rettungsdienste im Kanton Bern in Atem gehalten. Rund 110 Meldungen gingen bei der Kantonspolizei ein, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. Verschiedenenorts stürzten Bäume und Äste auf Strassen. Etwa 60 Meldungen kamen aus dem Mittelland, dem Emmental und dem Oberaargau. Auf dem Gebiet der Stadt Bern gab es bis zum Morgen acht Einsätze, wie ein Sprecher von Schutz und Rettung Bern erklärte. So stürzte im Lorrainequartier ein Baum auf die Strasse und traf auch ein Auto. Verletzte gab es nicht. Der Verkehr wurde da und dort beeinträchtigt. So war die Kantonsstrasse Burgdorf-Fraubrunnen auf dem Teilstück zwischen Lyssach und Kernenried am Dienstagmorgen wegen Sturmschäden noch immer gesperrt.

Auch der ganze Kanton Basel-Landschaft war vom Sturmtief Petra betroffen. Zahlreiche Bäume wurden umgefegt, es entstand Sachschaden. Verletzte wurde jedoch niemand. Zwischen zwei Uhr früh und acht Uhr am Dienstagmorgen seien insgesamt 18 Meldungen in Zusammenhang mit dem Sturmtief «Petra» eingegangen, teilt die Baselbieter Polizei mit. Im ganzen Kanton sei es wegen umgestürzter Bäume zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Konkret vermeldete die Polizei 15 Fälle von blockierten Strassen. In Sissach stürzte zudem eine 25 Meter hohe Pappel auf eine Scheune, und in Wintersingen deckte der Sturm Teile eines Daches ab. Mehrere Feuerwehren mussten für Aufräumarbeiten ausrücken.

Bei der Luzerner Polizei gingen wegen des Sturms insgesamt 55 Meldungen ein, teilt diese in einer Medienmitteilung mit. Bei der Mehrheit handelte es sich um Meldungen betreffend umgestürzten Bäumen. Meldungen über verletzte Personen gibt es bisher keine.

Die starken Winde haben auch in den Kantonen Aargau und Solothurn Spuren hinterlassen. Im Kanton Aargau gab es 60 Schadenplätze und im Kanton Solothurn rund 20 Meldungen zu umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen. Personen wurden nicht verletzt. Das Sturmtief führte gemäss Angaben der Kantonspolizeien zu keinen grösseren Schäden. Im Aargau standen 40 Feuerwehren im Einsatz, und umgewehte Bäume blockierten einige Haupt- und Nebenstrassen. Auf der Autobahn A1 bei Niederbipp BE lagen am frühen Dienstagmorgen diverse Gegenstände.

Im Kanton Schwyz erhielt die Kantonspolizei Meldungen von drei umgestürzten Bäumen und einem weggewehten Zelt. Zudem sei in zwei Liegenschaften in Brunnen Wasser gelaufen, die Vorfälle seien aber glimpflich ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zwei Meldungen gingen bei der Kantonspolizei Obwalden ein, keine Kenntnis von grösseren Sturmschäden hatten die Kantonspolizeien Uri und Nidwalden.

Böen von bis zu 171 km/h gemessen

Tief Petra gab Gas: Die Top 3 Bergstationen waren Napf mit 171, der Säntis mit 150 und Crab Masegn mit 149 Kilometern pro Stunde. Auch im Flachland blies der Wind mit über 120 km/h, wie MeteoNews twitterte. Das Sturmtief befindet sich mittlerweise über Tschechien.

Tief zieht gegen Osten

In einer Twitter-Mitteilung hiess es von SRF Meteo, dass das Sturmtief Petra nunmehr rasch nach Osten weiterziehen würde. Der aktuelle Sturm sei mit Sturmtief Burglind von vor zwei Jahren vergleichbar gewesen.

Das #SturmtiefPetra zieht rasch nach Osten weiter. Nach dem Sturm lockert es auf und es gibt sonnige Abschnitte, dazwischen sind auch #Schnee- und #Graupelschauer bis ins Flachland möglich. Am #Alpennordhang fällt ganztags Schnee. ^ls pic.twitter.com/cIqAKmPmHD — SRF Meteo (@srfmeteo) February 4, 2020

Der kräftige Westwind hält am Dienstag laut MeteoNews an und lässt erst in der Nacht auf Mittwoch nach. Im Flachland bleibt es wechselnd bis stark bewölkt mit einigen Regen-, Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauern, vereinzelt von Blitz und Donner begleitet. Vor allem am Nachmittag kann Schnee bis in tiefe Lagen fallen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber bei Werten um 4 bis 5 Grad.

Am Mittwoch gibt es entlang der Alpen noch letzte Schneeschauer. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter dann allmählich. Am Donnerstag und Freitag ist es oft sonnig mit lokalen Hochnebelfeldern.

Rekord für Höchsttemperatur im Februar

Früher als kalt bekannt, hat der Februar in der Schweiz aussergewöhnlich mild begonnen. Nach den höchsten Mindesttemperaturen mancherorts am Sonntag, kratzte auch der Montag an den Rekorden.

Wädenswil ZH erwachte am Morgen zu 11,6 Grad, Tänikon TG mass 11,2. Weit verbreitet war es im Mittelland zwischen 11 und 13 Grad, wobei die Temperaturen gegen Westen hin höher lagen. In Luzern liess die feuchte und warme Atlantikluft am Morgen das Thermometer auf 13,3 Grad steigen.

Nach Auskunft von Meteoschweiz liegt dies weit über den normalen Werten für den Februaranfang. Luzern misst als Tagesminimum in der aktuellen Jahreszeit gewöhnlich minus 2 Grad und eine Durchschnittstemperatur von 1,4 Grad.

Im Süden war es am Montag mit Nordföhn beinahe sommerlich warm, wie Meteonews am Abend meldete. In Biasca fehlten mit 24,1 Grad nur 0,9 Grad für einen Sommertag. In Grono GR und Locarno-Magadino wurden beispielsweise 23,9 Grad gemessen. Für Grono bedeutet dies neben einem neuen Februarrekord auch einen Rekord für alle drei Wintermonate. (chk/sda)