Evi braust am Mittag zu Höchstform auf

Das Tiefdruckgebiet «Evi» hat in der Nacht auf Dienstag im Kanton Bern nur wenige Schäden angerichtet. Die Kantonspolizei erhielt zwischen Montagabend, acht Uhr, und Dienstagmorgen, neun Uhr, dreizehn Schadensmeldungen.

Wie Regina Aeberli von der Medienstelle der Kantonspolizei auf Anfrage sagte, ging es in den Meldungen beispielsweise um Bäume oder Äste auf den Strassen oder um umgewehte Baustellenabschrankungen. Der Grossteil der Meldungen, nämlich deren sieben, kam aus dem Seeland und dem Berner Jura.

Bis Freitag kann es stürmisch bleiben

Laut SRF Meteo erreichte bei der Messstation Stockeren westlich von Bern eine Orkanböe 123 Kilometer pro Stunde, auf dem Bantiger wurden 120 km/h gemessen. Schon am Montag zeigte auf dem Chasseral, im Berner Jura, eine Messstation 132 km/h an.

Die Meteorologen gehen im Fall von «Evi» davon aus, dass es in der Schweiz bis Donnerstag oder gar Freitag stürmisch bleibt. Gemäss einem Communiqué von «Meteonews» von Montag sind die grössten Windspitzen am Dienstag um die Mittagszeit zu erwarten. Auch SRF Meteo geht von einer ähnlichen Wetterlage aus.

Meteonews warnt davor, in die Wälder zu gehen. «Bleibt den Wäldern fern, die Bäume sind vom Orkantief Burglind noch empfindlich und können teils umgewindet werden», heisst es auf Facebook. Für das Flachland und die Berge läuft eine Windwarnung. Zudem bringt Evi bis am Mittwochabend kräftigen Regen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter.

Evi ist am Dienstagmorgen mit bis zu 139 km/h über die Schweiz gefegt. Der Spitzenwert wurde laut Metenoews auf dem Säntis gemessen. Auch auf dem Chasseral (132 km/h) oder dem Titlis stürmte es heftig.

Die stärkste Böe im Flachland haben die Meteorologen mit 127 km/h in Rünenberg BL gemessen. Auch auf dem Zürcher Uetliberg oder in Mühleberg stürmte es mit über 100 km/h. Der Sturm werde am Donnerstag im Flachland vermutlich «etwa ähnliche Spitzen» wie am Dienstag erreichen, schreibt Felix Blumer von SRF Meteo in einer Mitteilung.

Burglind verursachte 250 Schadensmeldungen in Bern

Am Tag des Sturms «Burglind», dem 3. Januar, sprach die Berner Kantonspolizei mittags von 250 eingegangenen Schadensmeldungen.

Die Gebäudeversicherung Bern rechnete gemäss damaligen Angaben mit bis zu 5000 Schadensfällen und Tausende Haushalte hatten zeitweise keinen Strom.

