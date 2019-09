Passagier übernimmt das Steuer bei Easyjet-Flug

Michael Bradley wird sich an diesen Tag wohl noch länger erinnern. Am letzten Sonntag plante er mit seiner Gattin und seinem Sohn, nach Alicante in die Ferien zu fliegen. Eine Easyjet-Maschine sollte die Bradleys von Manchester aus nach Spanien transportieren.

Am Flughafen musste die Familie feststellen, dass der Flieger nicht pünktlich abheben konnte, da kein Pilot zur Verfügung stand, wie die Manchester Evening News berichtete.

Selbst ist der Mann: Weil Bradley Pilot beim Billig-Flieger-Unternehmen ist und alle notwendigen Ausweise bei sich hatte, übernahm er mit Rücksprache der Einsatzzentrale das Steuer der Maschine. Statt mehrere Stunden im durchaus schmucken Flughafen von Manchester zu warten, konnten die Passagiere umgehend das Flugzeug besteigen und in die Ferien reisen – mit einem Piloten, der zwar nicht in Uniform, aber in Alltagskleidern flog.

Bradleys Erklärung an Bord beantworteten die Fluggäste mit einem grossen Applaus. Ein Sprecher von Easyjet bedankte sich später bei ihrem Angestellten, der trotz Ferien spontan einen Job verrichtete – zum Wohle der bezahlenden Passagiere und der Firma.

A pilot holidaying with his family ended up flying the plane from Manchester to Spain himself after their flight was delayed for several hours due to a "missing" pilot. Michael Bradley, an @easyJet pilot himself, took over the cockpit & flew the airplane. https://t.co/AjslW06RY7 pic.twitter.com/icweNpSPKm