Passagiere harren 16 Stunden in eisigem Flugzeug aus

Bei bitterer Kälte haben rund 250 Flugpassagiere 16 Stunden an Bord einer in Kanada festsitzenden US-Linienmaschine ausharren müssen. Möglicherweise liess die Kälte von minus 30 Grad eine Tür der Maschine zufrieren.

Die Maschine der US-Fluggesellschaft United Airlines auf dem Weg nach Hongkong war am Samstagabend wegen eines medizinischen Notfalls auf dem Flughafen der nordostkanadischen Stadt Goose Bay gelandet, wie der Sender CBC berichtete. Der betroffene Passagier wurde in ein Spital gebracht – wegen eines technischen Problems konnte das Flugzeug dann aber nicht weiterfliegen.

Finally got off plane, got on a bus and now waiting to be taken to new rescue plane to fly back to Newark. 16hours since we landed in Goose Bay. pic.twitter.com/nBb0zKwOba