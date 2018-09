Person am Bahnhof von Tramelan getötet

In der Nacht auf Sonntag ist es im Berner Jura am Bahnhof von Tramelan zu einer Gewalttat gekommen. Dabei wurde eine Person so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort verstarb. Die Polizei nahm eine Person fest.

Nach ersten Erkenntnissen müsse von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden, teilte die Berner Kantonspolizei am Sonntagmorgen mit. Weitere Details will die Polizei im Verlauf des Tages bekannt geben. Die Ermittlungen seien im Gang. (ij/SDA)