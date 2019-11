Pilot löst versehentlich Entführungsalarm aus

Nach einem Zwischenfall in einem Flugzeug am Amsterdamer Flughafen Schiphol sind Passagiere und Besatzung nach Angaben der Polizei in Sicherheit. Das teilte die Behörde am Mittwochabend via Twitter mit. Auch der Flughafen twitterte das.

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

Doch bei dem Grossalarm handelte es sich laut der Airline Air Europe um einen versehentlich ausgelösten Entführungsalarm durch den Piloten.

#AirEuropaInfo Falsa Alarma. En el vuelo Ámsterdam - Madrid, esta tarde se activó, por error, un aviso que pone en marcha protocolos sobre secuestros en el aeropuerto. No ha pasado nada, todos los pasajeros se encuentran perfectamente esperando poder volar pronto. Lo lamentamos. — Air Europa (@AirEuropa) November 6, 2019

Zuvor hatte es geheissen, die niederländische Grenzpolizei untersuche eine «verdächtige Situation» in einem Flugzeug. Nach einem Bericht des niederländischen Fernsehsenders NOS war ein Teilbereich des Flughafens geräumt worden. Autos mit abgedunkelten Scheiben seien zum Gate D5 gefahren.

Nach Informationen des «Algemeen Dagblad» ist ein schwer bewaffnetes Spezialkommando der Polizei vor Ort. Zwei Rettungshelikopter seien unterwegs. Laut der Zeitung sollte die betroffene Maschine gegen 19 Uhr nach Madrid fliegen. Es gehe um ein Flugzeug der spanischen Gesellschaft Air Europa.

Nach Angaben des niederländischen Fernsehsenders NOS hatte der Pilot einen Alarmknopf gedrückt, mit dem Flugzeugentführungen gemeldet werden können. An Bord der Maschine befanden sich demnach 27 Passagiere.

Ministerpräsident Mark Rutte sagte nach niederländischen Medienberichten bei einer Parteiveranstaltung im Osten der Niederlande, er hoffe, dass «die Sache gut ausgeht».

Der Flughafen Amsterdam Schiphol ist der am drittstärksten frequentierte Flughafen Europas, gefolgt von London Heathrow und Paris Charles de Gaulle.

Mehr folgt in Kürze (step)