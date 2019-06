Politikerin fühlt sich «wie in einer Sardinenbüchse»

Wegen einer Störung am Montagabend in der Romandie konnte der Intercity am Dienstagmorgen um 7.32 Uhr ab Zürich nur mit einem einstöckigen Zug nach Bern fahren. Überfüllte Wagons waren die Folge. Für die Pendler galt es Geduld aufzubringen.

Folge von gestriger Störung in der Romandie: IC1 7.32 Uhr ab Zürich nach Bern kann nur mit einstöckigem Zug gefahren werden. Wer kann, reist mit späteren Zügen bequemer. Sorry für die Umstände. #sbbcffffs #sbbconnect — SBB Medienstelle (@sbbnews) 18. Juni 2019

Im Zug war auch CVP-Nationalrätin Kathy Riklin. Auf Twitter schreibt sie: «Wir sind wirklich wie in einer Sardinenbüchse. Viel zu wenig Wagenmaterial?» An SBB-Chef Andreas Meyer richtet sie die Frage: «Warum nur?»

Lieber Andreas, heute 7.32 Zürich ab nach Bern sind wir wirklich wie in einer Sardinenbüchse. Viel zu wenig Wagenmaterial? ?@AndreasMeyer? warum nur? ?@sbbnews? pic.twitter.com/6lFuolQo6w — Kathy Riklin, Zürich (@KathyRiklin) 18. Juni 2019

Auch andere Pendler zeigen sich wenig begeistert. Julian van Bregnard schreibt auf Twitter: «Wenn Sie Ihr Abonnement für mehr als 3800 Franken kaufen und eine Stunde im Zug zwischen Zürich und Bern stehen müssen, nur weil die SBB nicht weiss, wie man plant.»

@presse_CFF @RailService #sbb Quand t’achètes ton abonnement a plus de 3800 fr. et que tu dois te taper 1 heure debout dans le train entre Zürich et Berne juste parce que les #CFF ne savent pas planifier. #inacceptable pic.twitter.com/2eFWLOBKYT — Julian van Bregnard (@vanbregnard) 18. Juni 2019

Kauf von Tickets über App nicht möglich

Auch die App der SBB ist am Dienstagmorgen von einer technischen Störung betroffen. Mehrere Nutzer berichten auf Twitter, dass sie keine Tickets über die App kaufen können. Die SBB rät Billette an den Automaten oder über die Website zu beziehen.