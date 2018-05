Polizei findet Sprengsätze auf Schulareal

An einer High School im US-Bundesstaat Texas sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen durch Schüsse getötet worden.

Bei den Toten handle es sich vor allem um Schüler. Die Zahl der Todesopfer könne sich zwischen acht und zehn bewegen, sagte Sheriff Ed Gonzalez. Zudem sind mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Dies berichten Medien unter Berufung auf Angaben aus regionalen Spitälern.

Der Schütze hatte das Feuer laut Augenzeugen in einer Kunstklasse eröffnet.

Auch ein Angehöriger der Sicherheitskräfte sei angeschossen worden, berichtet der «Houston Chronicle Newspaper». Er sei nicht schwer verletzt.

Zum Schützen war zunächst nur so viel bekannt, als dass es sich um einen Mann handle. Er konnte verhaftet werden. Nach Angaben des Sheriffs ist er ein Schüler der Santa Fe High School. Ebenso soll ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden sein.

Die Schulbehörde teilt auf Twitter mit, dass auf dem Gelände Sprengsätze gefunden worden seien. Medienberichten zufolge ist unklar, ob diese detoniert seien.

#UPDATE Possible explosive devices have been located at the school and off campus. Law enforcement is in the process of rendering them safe. School has been evacuated. Call 911 if you see any suspicious item. #HouNews #SantaFeISD — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) May 18, 2018

Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston eingedrungen und hatte das Feuer eröffnet. Schüler seien in Panik aus dem Gebäude geflohen.

Die Polizei sei weiterhin dabei, die Schüler aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen, hiess es. Die Nachbarschulen seien nicht betroffen und setzten ihren Schulbetrieb uneingeschränkt fort.

On the scene now. No longer an active situation. Personnel treating the injured. Info is still preliminary, but there are multiple casualties. @HCSOTexas is on the scene with other law enforcement assisting in the search of the school. — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) 18. Mai 2018

Sheriff Ed Gonzalez erklärte, die Polizei sei mit grossem Aufgebot zur Schule ausgerückt. Passanten rief er auf, die Gegend um das Schulgebäude zu meiden.

Ein Vater sagte dem Sender KTRK, bei seinem Eintreffen an der Schule hätten Krankenwagen mehrere Opfer abtransportiert. Die Polizei schickte zahlreiche Einsatzkräfte zur Schule. Fernsehbilder zeigten, wie Schüler aus dem Gebäude geführt wurden.

US-Präsident Donald Trump hat sich auf Twitter zu den Schüssen gemeldet. Nach ersten Berichten sehe es nicht gut aus, schreibt er.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

Trump erklärte, er empfinde «Traurigkeit und Kummer» angesichts der «absolut erschreckenden» Tat.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

«Das geht nun schon zu lange so in unserem Land», erklärte Trump. Seine Regierung sei «entschlossen, alles in ihrer Macht liegende zu unternehmen, um unsere Schüler zu schützen, unsere Schulen zu sichern, und Waffen von denen fernzuhalten, die eine Gefahr für sich selbst und andere sind.»

Im Internet äussern sich Kritiker der US-Waffengesetze. Gyl Switzer etwa, Geschäftsführer von Texas Gun Sense, einer Präventionsstelle für Waffengewalt schreibt: «Unser Herz geht an diejenigen, die von den heutigen Dreharbeiten an der Santa Fe Highschool in Santa Fe Texas betroffen sind. Wir Texaner lieben unsere Kinder. Wir müssen es besser machen Es gibt bewährte Strategien, sinnlose Waffengewalt zu reduzieren.»

We do not have to live and die this way. #vote #gunreformnow. Early voting in Texas primary runoffs going on now in Texas. Join https://t.co/lWWJqgn6g7 to educate and advocate for policies that address gun violence prevention. #santafe https://t.co/8jPjEnJMjx — Texas Gun Sense (@txgunsense) May 18, 2018

Mitte Februar hatte ein 19-Jähriger ein Massaker an einer Schule im Bundesstaat Florida angerichtet. Der inzwischen wegen Mordes angeklagte junge Mann hatte an der Marjory Stoneman Douglas High School 17 Menschen mit einem Schnellfeuergewehr erschossen und 17 weitere verletzt. Überlebende des Massakers starteten eine Kampagne zur Einschränkung des laxen US-Waffenrechts.

Die Santa Fe High School ist eine grosse Schule mit fast 1500 Schülern und rund eine Autostunde von Houston entfernt gelegen. (ft/sda/afp)