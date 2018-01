Polizei findet zwei tote Frauen in Haus

In Hausen AG sind zwei erwachsene Frauen in einer Wohnung tot aufgefunden worden. «Nach ersten Erkenntnissen wurden beide umgebracht», teilt die Polizei mit. Die Polizei hat einen Kosovaren (54) festgenommen. Er wohnte in der Wohnung und steht unter dringendem Tatverdacht.

Die Leichen der Frauen wurden in einem Mehrfamilienhaus gefunden, wie ein Reporter vor Ort berichtet. «Wir gehen aktuell von einem Beziehungsdelikt aus», so Barbara Breitschmid, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau. Bei einem der Opfer handelt es sich um die Ehefrau des Verhafteten.

Zur Klärung der genauen Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach bei beiden Leichen eine Obduktion angeordnet.

Die Gemeinde Hausen liegt im Bezirk Brugg des Kantons Aargau und hat rund 2800 Einwohner.

(kaf)