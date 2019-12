Polizei räumt Weihnachtsmarkt in Berlin

Die Polizei hat den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin geräumt. «Aktuell sind unsere Kollegen am Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen», teilte die Polizei auf Twitter am Samstagabend mit.

Alle Besucher hätten den Weihnachtsmarkt «ruhig und besonnen» verlassen. Auch eine Veranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sei in diesem Zusammenhang vorzeitig beendet worden. Das Gelände werde nun abgesucht.

Aktuell sind unsere Kolleg. am Weihnachtsmarkt #Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung gab es zwei Festnahmen. Die Überprüfung der Personalien laufe, schriebt das Blatt ohne Angabe einer Quelle. Bei den beiden Festgenommen solle es sich um Syrer handeln, die über Erfahrung mit Sprengstoff verfügen sollen. Vor drei Jahren hatte ein islamistischer Attentäter auf genau diesem Weihnachtsmarkt einen Anschlag verübt, bei dem zwölf Menschen starben.

(oli/reuters)