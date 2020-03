Quarantäne in Ischgl, Schulterzucken in Samnaun

238 Pistenkilometer, 45 Bergbahnen und Lifte, 1100 Schneekanonen: Die Region Ischgl-Samnaun ist nicht nur die «grösste Wintersportarena der Ostalpen». Sie ist auch grenzüberschreitend. Aus dem Tiroler Paznauntal kann man auf Ski oder Snowboard direkt ins Schweizer Zollausschlussgebiet fahren. An guten Tagen tummeln sich auf den Pisten mehr als 20’000 Schneesportler.

Seit dem Wochenende gilt das Skigebiet jedoch als grösste Krisenregion der Alpen. Möglicherweise über 1000 Menschen haben sich in den Winterferien mit dem Coronavirus infiziert. Ischgl ist ein Hotspot der Krise in Europa.

In Island wurden erste Covid-19-Infektionen bei Rückkehrern aus Ischgl am 5. März registriert. Es folgten Meldungen aus Dänemark, Norwegen und Deutschland. Dennoch brauchte die Tiroler Landesregierung bis zum 15. März, um Touristen und ausländisches Personal zu evakuieren sowie Lifte und Hotels zu schliessen. Seither hagelt es Kritik: Die Lage sei verharmlost worden, um die Skisaison zu retten.

Auf Schweizer Seite tat man letzte Woche noch so, als könne das Virus gar nicht über die Grenze kommen: «Samnaun muss alleine weitermachen», titelte das «Bündner Tagblatt» am Freitag. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Ischgl wegen der hohen Zahl von Corona-Infektionen die Skisaison beenden wird. Die Gäste in Samnaun aber wurden beruhigt: «Gemäss Lagebeurteilung bleibt die Samnauner Seite des Skigebiets offen.» Um die Gäste zu halten, bot man sogar Skipässe für Erwachsene zum Kindertarif an. «Unser Gebiet wird noch eineinhalb Monate offen bleiben», zitiert die Zeitung den Tourismusdirektor von Samnaun, Bernhard Aeschbacher.

Die Saison schien super

Dazu kam es nicht mehr. Am Freitagnachmittag griff der Kanton Graubünden ein. Aber auch die Kantonsregierung wollte den Skibetrieb erst ab Montag einstellen. So hätte man zumindest noch von einem Wochenende mit Sonne und besten Schneeverhältnissen profitieren können. Diesen Plänen machte am selben Abend der Bundesrat ein Ende. Er hob gegen 20.30 Uhr die kantonale Verfügung auf: Die Bündner Skigebiete mussten sofort schliessen. Auch in Samnaun.

Die 800-Seelen-Gemeinde hat dreimal so viele Gästebetten wie Einwohner, die Verknüpfung ihres Skigebiets mit jenem von Ischgl stoppte den wirtschaftlichen Abschwung. Die Saison 2019/20 schien besonders gut. Im grenzüberschreitenden Ski-gebiet herrschte Hochbetrieb. Die Pisten waren voll. Von Abstandhalten konnte in den Berghütten und Restaurants keine Rede sein.

Wurden die Schneesportler vor ihrer Abreise getestet? In Samnaun weiss man davon nichts.

Die Frage, wie viele Samnauner Gäste seither das Corona-virus in sich tragen, scheint in der Gemeinde nicht wirklich zu beunruhigen. «Wir haben keinen einzigen Fall in Samnaun», versichert Gemeindepräsident Walter Zegg. Von den Infektionen in Ischgl habe er aus der Presse und vom Kanton erfahren. Er glaube auch nicht, dass Ischgl etwas verheimlichte, sagt Zegg: «Nur die deutschen Zeitungen wollen Ischgl den Schwarzen Peter zuschieben.»

In einer normalen Saison kommen etwa 85 Prozent der Gäste in der Region aus Ischgl und nur 15 Prozent aus Samnaun. Die meisten Samnauner Gäste reisten am Samstag ab, die 450 Saisonniers aus Deutschland, Österreich und Osteuropa am Sonntag. Wurden sie vor ihrer Abreise getestet? In Samnaun weiss man davon nichts.

Grafik vergrössern

Die Kommunikationsstelle Coronavirus des Kantons Graubünden bestätigt 77 Ansteckungen im Kanton. Über die Verteilung gibt man keine Auskunft.

Ischgl und das Paznauntal sind inzwischen hermetisch abgeriegelt. In Graubünden gibt es keine Ausgangssperren. «Im Moment ist es verdächtig ruhig bei uns», sagt Andreas Hangl, Hotelier in Samnaun. Hätte man nicht spätestens ab Sonntag die Gemeinde unter Quarantäne stellen sollen? «Da verlassen wir uns auf den Kanton», antwortet Gemeindepräsident Zegg. Die Kommunikationsstelle Coronavirus in Chur hat auf die Frage eine schlichte Antwort: «Nein.»