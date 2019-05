Rapperin Loredana stellt sich heute den Medien

Die Luzerner Rapperin Loredana Zefi hat eine Pressekonferenz angekündigt. Sie wird heute um 12 Uhr im Hotel Emerald in Pristina vor die Öffentlichkeit treten.

Die Pressekonferenz im Zusammenhang mit den aktuellen Medienberichterstattungen werde sie zusammen mit ihren Anwälten Tomë Gashi und Artan Sadiku abhalten, schreibt sie auf Instagram.

Dabei wird sie sich den Vorwürfe stellen, wonach die Rapperin zusammen mit ihrem Bruder ein Walliser Ehepaar um 900'000 Franken gebracht haben soll.

Anwalt ruft Opfer an

Am Mittwoch hat die betrogene Petra Z. demnach einen Anruf von Loredanas Anwalt aus Luzern erhalten. Der Anwalt habe im Gespräch behauptet, Loredana sei unschuldig, sagt Petra Z. Ihre Brüder hätten sie dazu genötigt, ihr das Geld abzunehmen. Daraufhin habe ihr der Anwalt 200'000 Franken angeboten. Als sie ablehnte, offerierte er ihr 350'000 Franken. «Ich habe wieder abgelehnt, weil ich Loredana und ihrem Bruder mehr als doppelt so viel Geld gegeben habe.»

Loredanas Anwalt bestätigte dies gegenüber «20 Minuten». Seine Mandantin habe der geschädigten Familie in ihrer Einvernahme eine Entschädigung von 350'000 Franken angeboten. Dies im Sinne einer Schuldentilgung für ihren Bruder, der anfänglich ebenfalls in den Fall verwickelt war. Zwischen den Parteien seien Einigungsverhandlungen im Gang.

Laut «20 Minuten» flog Loredana am Donnerstag nach Pristina – angeblich für den Dreh eines Videoclips. Am Dienstagabend hatte die Polizei die Rapperin in Luzern festgenommen und eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Gegen sie wurde eine Untersuchung wegen Betrugs eingeleitet. Für Loredana Zefi gilt die Unschuldsvermutung.

(oli)