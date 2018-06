Rauch in Kabine – Swiss-Maschine bricht Flug ab

Ein Flugzeug der Swiss musste am Montagnachmittag in München zwischenlanden. Sie befand sich auf dem Weg von Zürich nach Shanghai. Es kam an Bord zu einer Rauchentwicklung, bestätigte Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott einen «Blick»-Bericht.

Die Maschine startete laut Daten von flightradar24.com um 12.15 Uhr. Eine Stunde später landete der Airbus A340-300 in München. An Bord des Flugs LX188 seien 162 Passagiere und 15 Besatzungsmitglieder gewesen. Für sie bestand laut Fuhlrott keine Gefahr. Das Flugzeug sei kurz nach 15 Uhr ohne Schwierigkeiten gelandet. Die Passagiere hätten die Maschine über den normalen Weg verlassen können.

«Wir gehen davon aus, dass ein Defekt an der Klimaanlage zur Rauchentwicklung geführt hat», sagt Fuhlrott. Zu einem Brand sei es nicht gekommen. Ein Teil der Passagiere werde auf einen Lufthansa-Flug umgebucht. Die Swiss organisiert derzeit zusammen mit der lokalen Abfertigungsgesellschaft die Weiterreise der betroffenen Fluggäste. (oli)