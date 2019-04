Regierung verkündet sieben Festnahmen nach Anschlägen

Bei einer Serie von Anschlägen auf Hotels und christliche Kirchen sind am Ostersonntag in Sri Lanka mindestens 207 Menschen getötet worden. Am Vormittag erschütterten zunächst mehrere Explosionen binnen kurzer Zeit drei Luxushotels und drei christliche Kirchen, in denen gerade der Ostergottesdienst gefeiert wurde.

Am Nachmittag wurden dann mindestens zwei weitere Menschen bei einer siebten Explosion in einem Hotel in einem Vorort Colombos getötet. Eine achte Explosion ereignete sich kurz darauf in einem anderen Vorort: Dort riss ein Selbstmordattentäter nach Polizeiangaben drei Polizisten mit in den Tod. Auch der Anschlag im Luxushotel Cinnamon Grand war das Werk eines Selbstmordattentäters. Er habe sich in einer Warteschlange im Restaurant in die Luft gesprengt, sagte ein Hotelmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP.

Die Verantwortlichen für die Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka sind gemäss Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene identifiziert. Er sprach bei einer Pressekonferenz von einem «terroristischen Vorfall» und von «extremistischen Gruppen». Gemäss Aussagen der Regierung wurden sieben Verdächtige festgenommen.

@RWijewardene says 7 people under arrest for morning attacks that killed at least 160 people including perhaps close to 30 foreigners (Source: Sec/Foreign Affairs) at meeting now w heads of media. Asks for responsible reporting. pic.twitter.com/kKrwdr0uJt — Harsha de Silva (@HarshadeSilvaMP) 21. April 2019

Als Reaktion verhängte das Verteidigungsministerium eine zwölfstündige Ausgangssperre. Sie solle um 18.00 Uhr (Ortszeit; 14.30 Uhr MESZ) in Kraft treten. Zudem wurden gemäss Berichten Social-Media-Dienste wie Whatsapp und Facebook gesperrt um Fake News und Hassreden der verschiedenen Religionsgruppen vorzubeugen.

«Feige Angriffe»

Unter den Opfern sind auch mindestens 35 Ausländer. Wie EDA-Sprecherin Noemi Charton auf Anfrage der Redaktion Tamedia erklärte, gab es am Sonntagmorgen aber keine Hinweise darauf, dass Schweizer betroffen sein könnten.

Die Bombenexplosionen richteten grosse Verwüstung an. Nach einem Besuch an drei Anschlagsorten erklärte Wirtschaftsminister Harsha de Silva: «Ich habe überall Leichenteile verstreut gesehen.» Er rief die Bürger auf, zuhause zu bleiben. Auch die Botschaften westlicher Staaten riefen ihre Bürger in Sri Lanka auf, Schutz zu suchen. Die Fluglinie Sri Lanka Airlines bat die Passagiere, bei Abflügen aus Colombo mindestens vier Stunden vor dem Start einzutreffen, da die Sicherheitsvorkehrungen stark verschärft seien.

Ein AFP-Fotograf besuchte das Luxushotel Shangri-La, wo es ebenfalls eine Explosion gegeben hatte. Das Restaurant im zweiten Stock des Komplexes war weitgehend zerstört, Teile der Decke waren herabgestürzt, die Fenster waren geborsten.

Regierungschef Ranil Wickremesinghe sprach von «feigen Angriffen». Mindestens 64 Menschen wurden laut dem Polizeivertreter am Vormittag bei Detonationen in drei Luxushotels und der historischen St.-Antonius-Kirche in Colombo getötet. Dort wurde gerade die Ostermesse gefeiert. Mindestens 67 weitere starben in der St.-Sebastians-Kirche des nahe von Colombo gelegenen Orts Negombo. 25 weitere wurden in einer Kirche in Batticaloa im Osten des Landes getötet. Auch hier gingen die Sprengsätze während der Osterfeierlichkeiten hoch.

Hinweise auf Islamisten-Pläne

Regierungschef Wickremesinghe rief die Bevölkerung über Twitter auf, «geeint und stark» zu bleiben und keine Falschmeldungen oder Spekulationen zu verbreiten. Die Regierung unternehme alles, um die Lage in den Griff zu bekommen. Präsident Maithripala Sirisena rief ebenfalls zur Ruhe auf. Die Regierung berief eine Krisensitzung ein.

In einem Schreiben vom 11. April an führende Sicherheitsvertreter hatte Polizeichef Jayasundara vor Plänen der radikalislamischen Gruppe NTJ gewarnt, Selbstmordanschläge auf Kirchen sowie auf das Indische Hochkommissariat (Botschaft) in Colombo zu verüben. Er berief sich dabei auf Informationen eines «ausländischen Geheimdiensts». Die NTJ war im vergangenen Jahr durch die Beschädigung buddhistischer Statuen in Sri Lanka bekannt geworden.

Nur sechs Prozent im mehrheitlich buddhistischen Sri Lanka sind Katholiken. Zu ihnen gehören Mitglieder der tamilischen Minderheit und der singhalesischen Mehrheit. (roy/AFP)