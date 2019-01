Reisecar geht in Tunnel am Simplonpass in Flammen auf

Am frühen Samstagnachmittag kam es im Schallbergtunnel oberhalb von Ried-Brig VS zu einem Fahrzeugbrand. Ein Reisecar einer kroatischen Gruppe geriet im Tunnel in Vollbrand, alle Insassen konnten das Fahrzeug über das Tunnelportal verlassen. Verletzte gebe es keine, sagte Mathias Volken von der Kantonspolizei Wallis. «Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine weiteren Fahrzeuge im Tunnel.»

#CarbrandRiedBrig – Löscharbeiten abgeschlossen – Analyse der Beschädigungen am Tunnel im Gang – Simplonachse bis auf Weiteres gesperrt - keine Umleitung möglich – Ausweichmöglichkeit via Autoverlad Brig-Iselle. Kapo VS pic.twitter.com/oAe9ncDiil — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) January 12, 2019

Durch den Brand wurde der Reisecar vollständig zerstört, auch die Tunnelwand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wie gross die Schäden sind, analysieren Fachspezialisten. Noch sei aber nicht klar, wie gross die Schäden an der Infrastruktur tatsächlich sind, sagt Volken. Der Schallbergtunnel sowie der Simplonpass bleiben für unbestimmte Zeit gesperrt, eine Umleitung gebe es momentan nicht.

Video: Carbrand im Schallbergtunnel

