Reisecar verunfallt auf A3 bei Zürich – eine Tote, über 40 Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall eines Reisecars auf der Autobahn A3 bei Zürich ist am Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. 44 Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Der Car war laut Polizei ins Schleudern geraten und in eine Mauer geprallt.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zürcher Kantonspolizei kurz vor 4.15 Uhr auf der Anfahrt in die Stadt am Ende des Autobahnzubringers A3W, der auch Sihlhochstrasse genannt wird. Den Angaben zufolge war der Car von Genua nach Düsseldorf unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen verunfallte.

Drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, 41 weitere leicht- bis mittelschwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Spitäler gebracht. Die verletzten Passagiere wurden auf sieben Spitäler verteilt. Beim Todesopfer handelte es sich um eine Frau. Kinder waren nicht im Bus. Der Chauffeur befand sich unter den Schwerverletzten.

Bei einem Selbstunfall von einem Reisecar auf der A3W (Sihlhochstrasse) sind am frühen Sonntagmorgen (16.12.2018) über 40 Personen verletzt worden. Eine Person ist verstorben.https://t.co/kf7TyueUTP#KantonspolizeiZürich #Blaulicht #Unfall pic.twitter.com/rp7qzjW8ND — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) 16. Dezember 2018

Den Angaben der Kantonspolizei Zürich zufolge war der Car von Genua nach Düsseldorf unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen verunfallte. Er gehört einen Subunternehmen des Fernreiseanbieters Flixbus. Unter den Passagieren waren keine Kinder, so die Mediensprecher der Kantonspolizei Rebecca Tilen. Die tiefen Temperaturen haben den Opfern zu schaffen gemacht, sagt Peter Wullschleger, Kommandant der Feuerwehr zu «20 Minuten». Einige Personen waren eingeklemmt und mussten befreit werden.

Autobahn sei nicht geräumt gewesen

Flixbus bestätigt den Unfall auf Anfrage von «20 Minuten». Der Fernreisebus gehöre zu einem lokalen Partner, der im Auftrag von Flixbus von Genua nach Düsseldorf unterwegs war. «Unser Mitgefühl gilt den betroffenen Fahrgästen und Busfahrern sowie deren Familien und Freunden», sagt eine Sprecherin. Laut eigenen Angaben seien 45 Fahrgäste und zwei Busfahrer an Bord gewesen. Beim Todesopfer handle es sich um einen Fahrgast. Flixbus stehe im direkten und engen Austausch mit allen zuständigen Behörden und dem betroffenen lokalen Buspartner.

Ein Taxifahrer, der den Unfall offenbar im Rückspiegel beobachtet hatte, sagte gegenüber «20 Minuten»: «Ich hörte einen lauten Knall.» Auf der Autobahn sei Schnee gelegen, sie sei nicht gereinigt gewesen. «Es war wirklich gefährlich. Ich kam selber ins Rutschen. Ich wusste, dass ich jetzt einfach nicht auf die Bremse stehen darf.» Mit der Handbremse und dem Steuer habe er die Kontrolle über das Fahrzeug wiedergewonnen. Er habe auch andere Fahrzeuge gesehen, die ins Rutschen kamen.

Aufgrund des Unfalls ist die Autobahn zwischen Brunau und Wiedikon in beiden Richtungen gesperrt. Sie bleibt laut Polizei bis auf Weiteres unbefahrbar. Die Polizei rät die Unfallstelle grossräumig zu umfahren. Warum der Reisebus verunfallte, war zunächst unklar. Am frühen Morgen herrschte in mehreren Gebieten der Schweiz Schneefall. Meteorologen warnten vor Glatteis.

