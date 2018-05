Riesenloch in der Autobahn – und warum es keiner flickt

Als sie den Wetterhahn vom Kirchturm holten, die Einschusslöcher im Kupferblech zählten und rätselten, ob das noch die Wehrmacht gewesen war oder nur die Folge jugendlicher Langeweile, da holte Siegfried Casper seine Kamera. Als der letzte Zug den Bahnhof verliess, ein feuerwehrroter Triebwagen, auch «Ferkeltaxi» genannt, weil die Passagiere statt Koffern manchmal Schweine mitführten, da hielt Siegfried Casper drauf. Als die Bagger vorfuhren, vor den Backsteintoren der Stadt, als sie Bohrer in den Boden trieben und das Moor unterschätzten, da filmte Siegfried Casper die Baustelle und sagte: «Sehr schön aufgeräumt.»

Casper, bald 80 Jahre alt, wartet vor dem Heimatmuseum. Die restlichen Haare hat er straff über den Kopf gekämmt, den Reissverschluss seiner Jacke bis unters Kinn gezogen. In Tribsees – einer kleinen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern –, sagen die Leute, ist es 300 Tage im Jahr windig, an 65 Tagen ist Sturm. Casper ist so etwas wie der Ortschronist. 2600 Menschen leben noch hier. Für Touristen gibt es das Kartoffelmuseum, in dem regelmässig jemand die Triebe der seltenen Knollen stutzt. Oder das «Planet Swing», da lassen sie den Trieben freien Lauf. Casper sagt, er filmt nicht für sich, sondern für jene, die sich nur noch das Kreuz am Kachelofen wärmen. «Für alle, die sagen, in Tribsees ist nichts los.»

2001 war was los in Tribsees, Vorpommern. Der Bau des letzten Teilstücks der Ostseeautobahn begann. Siegfried Casper stand in Gummistiefeln hinter dem Flatterband, filmte Planierraupen und den Stau im Wechsel der Jahreszeiten. Bald kannte er vom Polier bis zum Baggerfahrer alle beim Namen. Irgendwann winkten sie ihn durch, weil er dazugehörte wie Sonnenbrand und Mückenstiche. In einem der Videos folgt Caspers Kamera einem Bauarbeiter namens Atze – Lederjacke, Pferdeschwanz, Kappe statt Helm. Atze steht auf der halb fertigen Trebeltalbrücke, die Mecklenburg mit Vorpommern verbinden wird. Er steckt einen Finger in den Beton, sagt: «Der is' nochn büschen frisch.»

Wer eintreten will, muss Casper duzen

Die norddeutsche A 20 zwischen Hamburg und Polen, 324 Kilometer, 1,9 Milliarden Euro, ist irgendwie auch das Projekt von Siegfried Casper. Immer wieder ist er auf dem Fahrrad über die Knochenhauerstrasse nach Hause geholpert, um das Material von der Baustelle zu sichten und zu schneiden. «Dummtügsstuv» nennt Casper das kleine Zimmer, in dem ein Videorekorder, ein Monitor und ein Sessel mit Kuhle stehen: Dummes-Zeug-Stube. Wer eintreten will, muss ihn als Gegenleistung duzen.

Es ist nicht so, dass Caspers Produktionen Aufruhr verursachen in Tribsees, die Vorführungen im Gemeinschaftszentrum sind mässig besucht. Als aber ein Teil der Autobahn im Moor versank, genau dort, wo er über die Baustelle geschwenkt und die Ordnung gelobt hatte, ahnte Casper, dass dieser Film sein bedeutendstes Werk werden könnte. Das Skript war einfach zu gut: Bereits im April 2017 war eine Delle hinter der Trebeltalbrücke entstanden. Man beschränkte die Geschwindigkeit. Im September sackte ein Teil der Fahrbahn weg, später brach sie auch in der Gegenrichtung ein. Der Krater: 100 Meter lang, 45 Meter breit, zweieinhalb Meter tief. Ganz Deutschland weiss jetzt, wo Tribsees liegt: am Loch, das viel mehr ist als ein Loch.

In den Vitrinen des Heimatmuseums liegen Rübenmesser, Rübenheber, Rübenblattspaten.

Die A 20, das ist das Vorzeigeprojekt der deutschen Einheit. Statt eine Betonmauer hochzuziehen, haben sie Asphalt ausgewalzt – zu einem schwarzen Band zwischen Ost und West. Und dann, kurz nach der Bundestagswahl, als das ganze Land von Spaltung und Rissen sprach, brachen an der deutsch-deutschen Strasse die Ränder weg. Mecklenburg, du Mahnruf.

Versunken im Moor: Bagger stehen bereit zum Rückbau des Strassendamms. Bild: Keystone / Stefan Sauer

Das Heimatmuseum in Tribsees duftet nach altem Papier und türkischem Kaffee. In den Vitrinen liegen Rübenmesser, Rübenheber, Rübenblattspaten. Von der Wand blickt der grosse Sohn der Stadt: Johann Joachim Spalding, protestantischer Theologe und angeblich Erfinder des Wortes «Tatsache». Im Moorzimmer können Besucher eine ausgestopfte Rohrdommel bewundern und Torfschuhe für Pferde. Bald soll es eine Ausstellung zur A 20 geben, mit Siegfried Casper und dem Titel: «Von der grünen Wiese bis zum Fiasko».

Der Stoff, aus dem die Löcher sind

Als trinkfestes Nordlicht kennt Casper sich aus mit Absackern. Vom Strassenbau hat er so viel Ahnung, wie jemand haben kann, der vier Jahre lang zugeschaut hat. Aber er kennt das Moor. Es ist Heimat und heimtückisch. Schon Dänenkönig Waldemar I. versank hier auf seinem Kriegszug gegen die Ostseeslawen. Aber natürlich ist da der Torf, den sie im 19. Jahrhundert gestochen, verbrannt und zur Stromgewinnung genutzt haben. Im Museum liegen schwarze Brocken in einem Körbchen zum Anfassen. Sie sind leicht wie Styropor. Ist das der Stoff, aus dem die Löcher sind?

Die Säulen mit nur etwa 20 Zentimetern Durchmesser hatten dem träge fliessenden Untergrund wohl nicht genug entgegenzusetzen.

Wer nach den Ursachen fragt für das A-20-Fiasko, der bekommt selten das Wort «Tatsache» zu hören, Mutmassungen schon eher, manchmal Schweigen. Ein Berliner Professor und Baugrundexperte, vom Verkehrsministerium mit der Ursachenforschung betraut, legt lieber auf, als er hört, worum es gehen soll. Ein ehemaliger Verkehrsingenieur, von Anfang bis Ende beim Bau der Autobahn dabei gewesen, will seinen Namen nicht lesen, aber immerhin Auskunft geben über das angewandte Verfahren und dessen Schwächen: Statt das Moor wie üblich mit einer Konstruktion aus massivem Beton zu queren, habe man sich entschieden, die Strecke mit sehr vielen, sehr schlanken Pfeilern zu stützen.

80'000 dieser neuartigen Trockenmörtelsäulen trieb man in das, was Fachleute eine «Torflinse» nennen. Vorteil: Das Grundwasser musste nicht abgesenkt, das Moor nicht ausgebaggert werden. Kröten und Uferschwalben hatten Glück. Nachteil: Die Säulen mit nur etwa 20 Zentimetern Durchmesser hatten dem träge fliessenden Untergrund wohl nicht genug entgegenzusetzen. Pendler und Urlauber hatten Pech.

«Natürlich immer gesetzestreu»: Angela Merkel eröffnet die A 20. Bild: Keystone / Jens Buettner

Bis zum Herbst soll nun eine Behelfsbrücke entstehen, etwa dort, wo Angela Merkel 2005 das schwarz-rot-goldene Band durchschnitt. Knapp drei Monate war Merkel damals Kanzlerin, Tribsees liegt in ihrem Wahlkreis. Der Westen könne vom Osten lernen, sagte sie in ihrer Eröffnungsrede: der längste Autobahnneubau seit dem Zweiten Weltkrieg und nur elf Jahre Bauzeit. Merkel lobte «unkonventionelle» Ansätze bei Planung und Umsetzung, dann sagte sie: «natürlich immer gesetzestreu».

Ein bundeseigenes Unternehmen

Einem Mann dankte die Bundeskanzlerin besonders – ihrem damaligen Parteifreund Günther Krause. Für die DDR hatte er gemeinsam mit Wolfgang Schäuble den Einigungsvertrag ausgehandelt. Von 1991 bis 1993 war Krause Bundesverkehrsminister. Dieser Zeit entstammen gleich zwei Wortungetüme: Die Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs- und -bau GmbH, kurz Deges. Ein bundeseigenes Unternehmen, das vor allem den Bau von Autobahnen in den neuen Ländern vorantreiben sollte.

Und das Verkehrswegeplanungs-Beschleunigungsgesetz, das bewirkte, dass Strassen im Osten gebaut werden konnten, wie man es sonst nur aus Ländern wie China kennt – ohne langwierige Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren. In seinem Buch «Der Vertrag» beschreibt Schäuble seinen Verhandlungspartner Krause als überaus selbstbewusst und «ständig zur Eile mahnend». Seitdem ist die A 20 in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns auch als «Krause-Autobahn» bekannt, der ehemalige Minister als «Sause-Krause». Wenn es um die Frage geht, wer Schuld hat, fällt immer wieder sein Name.

Wir sollten uns mehr um die Menschen kümmern als um Kröten.»Günther Krause, ehemaliger Bundesverkehrsminister

Dabei war Krause bei der Einweihungsparty in Tribsees längst zurückgetreten – wegen der umstrittenen Vergabe von Lizenzen für ehemalige DDR-Autobahnraststätten und einer Putzkraft, die sich seine Ex-Frau vom Arbeitsamt hatte zahlen lassen. Verfahren wegen Insolvenzverschleppung und vorsätzlichen Bankrotts folgten. Man könnte sagen, Günther Krause kennt sich aus mit Sumpf. Das macht ihn zu einem vielversprechenden Gesprächspartner, ein Treffen auf der Mecklenburger Seenplatte aber platzt. Auch weil Krause in dieser Zeit sein Haus räumen muss. Ein Jahr lang hat er den Kaufpreis für die Villa mit Sauna und Pool nicht überwiesen. Im Ortsteil Knüppeldamm hängten sie das Gesicht des Ex-Ministers steckbriefgleich in einen Schaukasten. Die Nachbarn haben offenbar wenig übrig für Männer, die sich noch in der grössten Flaute vom Hauch der Geschichte umweht wähnen.

Dann eben anrufen bei Günther Krause und ein wenig plaudern über Morast und Moral. Krause ist guter Dinge, über die A 20 spricht der Ingenieur gern. Er glaubt, dass die Deges alles richtig gemacht hat. Ursache für das Loch sei weder falsches Material noch der beschleunigte Bau, sondern die Renaturierung des Moores, die starken Regenfälle vielleicht, letztlich der Naturschutz, der habe herkömmliche Bauverfahren unmöglich gemacht. «Wenn eine Autobahn gebaut wird, geht Natur kaputt. Soll die Natur heil bleiben, muss man kreativ werden», sagt Krause. Nichts anderes habe die Deges getan und erkennen müssen: Das Experiment hat nicht funktioniert. «Wenn Sie mich fragen», sagt Krause zum Abschied, «wir sollten uns mehr um die Menschen kümmern als um Kröten.»

Auch die Umleitung sackt ab

In Langsdorf, fünf Kilometer von Tribsees entfernt, würden sie Günther Krause vielleicht nicht mehr die Hand schütteln, aber zumindest in diesem Punkt recht geben. Seit die A 20 gesperrt ist, wird der Verkehr über die L 19 umgeleitet, sie führt mitten durch den Ort. Vorbei an der Gaststätte «Zur Kastanie», dem Softeisladen und einem Pappschild in wütendem Rot: «Runter vom Gas – Lkw-Rennstrecke».

Das Haus der Familie Kolschewski liegt direkt an der Hauptstrasse. Im Vorgarten steht ein Wall aus Eiben. Kitty, die Kartäuser-Katze, stakst mit steifer Hüfte durch ein Blumenbeet. Mehr als einmal ist sie unter die Räder gekommen. «Von sieben Leben hat sie sechs hinter sich», sagt Hartmut Kolschewski. Seit mehr als zwanzig Jahren ist er Bürgermeister von Langsdorf – dem Ort, in dem die Rushhour nie endet.

Nach dem «Tatort» geht es los, dann rollen die Schwerlaster durch den Ort. Um vier Uhr morgens ist es am schlimmsten. So schlimm, dass inzwischen auch die Umleitungsstrecke abgesackt ist. Die Behörden malten eine 30 auf die Strasse, Heissplastik, leicht erhaben. Wenn Räder darüberrollten, erklang ein helles «Bubub». Nach Protesten fräste man die Markierung grosszügig wieder ab. Nun erklingt ein dumpfes «Dumdum». Es soll Langsdorfer geben, die das Geräusch im Traum hören.

«Die Infrastruktur eines Dorfes und den Lärm der Grossstadt.»Hartmut Kolschewski

Kolschewskis Eltern haben hier früher einen Hof bewirtschaftet: zwölf Kühe, 20 Schweine, Pferde, Schafe. Wenn seine Freunde nach der Schule Fussball spielten, kroch Kolschewski auf dem Acker die Rübenreihen entlang. Er kann eine Kuh melken und Baumaschinen reparieren. Jahrelang hat er Berufsschüler durchs Fachabitur geschleust, heute versorgt er 25 Bienenvölker. Seine Hände sind gross und rau, sie liegen auf dem Küchentisch wie zwei Seesterne. «Wir haben jetzt das Schlechteste aus zwei Welten», sagt Kolschewski, «die Infrastruktur eines Dorfes und den Lärm der Grossstadt.»

Die «Kastanie» zum Beispiel gebe es seit mehr als 100 Jahren. Ein Familienunternehmen mit Mittagstisch und sonnengelber Fassade. «Das ist jetzt eine Autobahnraststätte», sagt Kolschewski. «Die Stammkundschaft bleibt weg.» Die Wirtin mag nicht mehr über ihr Elend reden, und auch die Urheber des Pappschildes winken längst ab. Mit den Lastwagen kamen auch die Übertragungswagen. Die wenigsten Langsdorfer haben Lust, sich jeden Abend in den Nachrichten zu sehen.

Salzstangen im Schokopudding

Hartmut Kolschewski hat noch jedem einen Kaffee gekocht. Für RTL flog er in einem Heissluftballon über das Autobahnloch, an der Seite von Katja Burkard. Um den RTL-Zuschauern die Katastrophe nahezubringen, steckte die Moderatorin mit ernster Miene Salzstangen in einen Schokopudding. «Das waren nette Leute, die und ihr Pinseläffchen», sagt Hartmut Kolschewski. Er weiss: Langsdorf muss im Gespräch bleiben, damit sich was tut.

Sie machen das alles ja nicht zum ersten Mal durch. Auch bevor es die Autobahn gab, rollte eine Blechlawine durch Langsdorf. Damals kamen keine Kamerateams, obwohl es Anlass genug gegeben hätte. Vor dem Haus der Kolschewskis liegt die Strasse im Schatten. Bei Frost ist es dort besonders glatt. Eines Nachts erwachte die Familie von etwas, das klang wie der Weltuntergang. Vor dem Haus lag ein LKW auf der Seite wie ein gestrandeter Wal. Der Vorgarten war übersät mit Blumenleichen und Zigarettenstangen. Hartmut Kolschewski, halb im Schlafanzug, halb im Schock, schaute zu seiner Frau und sagte: «Guck Schatz, da war mal der Zaun.» Er will so etwas nie wieder erleben.

Eines Nachts erwachte die Familie von etwas, das klang wie der Weltuntergang.

Mit der Einweihung der Autobahn wurde es still in Langsdorf. So still, dass sie das Förderband des Kieswerks hören konnten. 130 Kilometer westlich begann die A 20, ihren Ruf als Pannenstrecke zu festigen. Auf einem Abschnitt von 14 Kilometern wurde Beton mit «Besenstrich quer» verbaut. Die Autos fuhren über Rillen wie verhornte Finger über ein Waschbrett. 3000 Anwohner stellten Strafanzeige wegen Körperverletzung durch Lärm. Das Wort «Brüllbeton» wurde erfunden, die Fahrbahn ausgetauscht. Der neue Belag warf tellergrosse Blasen in der Sommerhitze. Später senkte sich zwischen Lübeck und Wismar die Fahrbahn ab, 30 Zentimeter nur, aber genug, um die Mecklenburger zweifeln zu lassen am Segen der Einheitsautobahn.

20 Euro pro Einsatz

Hartmut Kolschewski liegt es fern zu schimpfen, auf Falschparker, Gaffer, Verkehrsminister. Die gröbste Schmähung, die ihm über die Lippen kommt, ist das Wort «Dussel». Politiker seien ja auch nur Menschen, sagt der Bürgermeister. «Einige machen Fehler, die meisten nur ihre Arbeit.» Und es ist ja nicht so, dass sich gar nichts getan hätte in Langsdorf. Mittlerweile gibt es eine Ampel an der Hauptstrasse, Krötenzäune natürlich und einen Blitzer, der 300 Mal am Tag blitzt.

Wäre nichts passiert, ein Anruf Kolschewskis hätte genügt, und die Langsdorfer wären auf ihre Traktoren geklettert. Sie wären zum Kreisverkehr getuckert, hätten dort Runde um Runde gedreht. «Eine halbe Stunde, und es staut sich bis Lübeck», sagt Kolschewski und schlürft seinen Kaffee. Ostern rollte die erste Reisewelle Richtung Ostsee. Einige Urlauber vertrauten ihren Navigationsgeräten mehr als den Strassenschildern, wichen auf unbefestigte Wege aus. Sie unterschätzten das Moor. Die Dorfjugend zog die Grossstadtlimousinen aus dem Dreck – und verlangte 20 Euro pro Einsatz.

«Vermeiden Sie hohe Strafen, die für das Erstellen von Selfies anfallen.»Gemeindehomepage

Die Geschichte des Autobahnlochs ist ja nicht nur eine von Pfusch und Frust. Sie ist auch ein Lehrstück über Gelassenheit und Pragmatismus. Auf Usedom reichen Hoteliers jedem Gast ein Gläschen Sekt, der wegen des Staus gestresst sein Zimmer bezieht. Eine regionale Fluggesellschaft lässt ihre Cessnas nicht mehr nur über den weissen Villen von Heiligendamm kreisen, sondern auch über die bröckelnde Trasse bei Tribsees. «Vermeiden Sie hohe Strafen, die für das Erstellen von Selfies anfallen», heisst es auf der Homepage. Längst ist das Loch ein Wallfahrtsort: Nichts liebt der Mensch so wie den Blick in den Abgrund.

Hartmut Kolschewski schiebt einen Bauzaun beiseite. Dahinter schlägt der Boden Wellen. Noch vor Kurzem ragte der Asphalt am Krater in die Höhe wie schwarze Eisschollen. Bei Facebook montierte einer die Szenerie in ein Gemälde Caspar David Friedrichs und nannte es: «Zwei Männer in Betrachtung des Moores».

Jetzt flext ein Bautrupp die Trümmer in Stücke, schafft sie fort wie Ameisen ein welkes Blatt. Hartmut Kolschewski, Hände in den Taschen, Rücken zum Loch, sagt: «Wird schon werden.» Wenn das Land tatsächlich wie die Autobahn ist, dann lässt es sich reparieren. (Süddeutsche Zeitung)