Riesenstau auf der A1: Lastwagen demoliert Leitplanke

Ein kilometerlanger Stau auf der Autobahn A1 bei Kölliken im Aargau ist am Samstagnachmittag wegen eines Unfalls entstanden. Ein Auto war in Fahrtrichtung Zürich mit einem Lastwagen kollidiert. Dieser fuhr daraufhin gegen die Leitplanke. Die beiden Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt ins Spital gebracht, am Auto entstand Totalschaden.

Die Leitplanke wurde beim Aufprall des Lastwagens aus der Verankerung gerissen und ragte danach in die Fahrspur, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Unfall Kölliken/A1: Lastwagen kollidierte mit Auto. 2 Personen leicht verletzt. Überholstreifen ab sofort frei. Lastwagen muss geborgen werden. pic.twitter.com/hLJynPOc38 — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) October 5, 2019

Die Fahrbahn sei grossflächig mit Öl verschmutzt worden, das sich mit Regenwasser gemischt und zu einem schmierigen Belag geführt habe. Warum die 21-jährige Autofahrerin bei Regen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, sei noch unklar.

(red/sda)