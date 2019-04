Rückreiseverkehr hat begonnen – 10 Kilometer Stau am Gotthard

Am Ende des Osterwochenendes hat am Montag der Rückreiseverkehr in Richtung Norden begonnen. Am frühen Nachmittag staute sich der Verkehr wegen Überlastung zwischen Faido und Airolo im Nordtessin auf einer Länge von 10 Kilometern.

Dies bedeutet laut Verkehrsdienst Touring-Club Schweiz (TCS) einen Zeitverlust von bis zu einer 1 Stunde und 50 Minuten, wie dieser auf Twitter schreibt. Ein Teil der Urlauber hatte sich schon am Sonntag auf die Rückreise gemacht.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Faido und Rastplatz Dosierstelle Airolo 10 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 50 — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 22. April 2019

(sep/sda)