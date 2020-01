Schäferhund tötet anscheinend Besitzerin und greift Polizistin an

Ein belgischer Schäferhund hat offenbar am Dienstag in Auboranges FR seine Halterin angegriffen und tödlich verletzt. Als die Polizei alarmiert wurde, griff der Hund auch eine Polizistin an.

Wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, biss der Hund die Polizistin in den Arm. Der zweite anwesende Polizist hatte laut der Mitteilung keine andere Wahl, als seine Dienstwaffe zu zücken und den Hund zu erschiessen. Die Polizistin ist nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde ins Spital gebracht.

Ausgerückt waren die beiden Polizisten, weil ihr gemeldet worden war, eine bewusstlose Frau befinde sich auf dem Trainingsplatz für Hunde. Wegen des aggressiven Hunds konnten sich die Beamten der Frau aber zuerst nicht nähern. Erst nach der Erschiessung des Hunds war dies möglich.

Danach zeigte sich, dass die 45-jährige Frau nicht bewusstlos, sondern tot war. Wahrscheinlich habe der Hund die Frau angegriffen und tödlich verletzt, schreibt die Polizei. Nun werden Ermittlungen zur Haltung des Tiers durchgeführt und die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände zu klären. (sda/red)