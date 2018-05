Schiesserei in Oxford – Polizei verhandelt mit einem Mann

Im Zentrum der britischen Stadt Oxford hat es eine Schiesserei gegeben. Eine Person sei verletzt worden und befinde sich in ärztlicher Behandlung, teilte die Thames Valley Police mit. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Polizisten verhandeln aktuell mit einem Mann, schreibt die Behörde auf Twitter.

Armed response officers are at a residential property in Paradise Square following a report shortly after 1.15pm today that a man had access to a firearm.



Shots were fired from the property and police returned fire.



Officers are currently negotiating with a man.