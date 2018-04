«Schmerzmittel haben mich schwul gemacht»

Schräger Auftritt von Scott Purdy (22) in der britischen Frühstücksfernseh-Show «This Morning»: Vor laufender Kamera erzählte der Arbeitslose, dass er seit sechs Jahren Schmerzmittel einnehme – und von der Droge homosexuell geworden sei. Scott findet das prima, und will die Tabletten auf keinen Fall absetzen!

Purdy hatte das Medikament «Pregabalin» anfangs Jahr verschrieben bekommen, nachdem er sich beim Go-Kart-Fahren den Fuss gebrochen hatte. Im TV berichtete er jetzt, dass er nach Einnahme der Pillen immer weniger Interesse an seiner Freundin gehabt, sich dafür aber immer mehr zu Männern hingezogen gefühlt habe. «Ich hatte vorher nie an Männer gedacht. Und als ich mich jetzt auf Facebook geoutet habe, waren meine Freunde sehr geschockt», so Scott. Mit der Freundin hat er mittlerweile Schluss gemacht, heute trifft er sich ausschliesslich mit Männern.

Hersteller Pfizer kennt die neue Nebenwirkung nicht

Der in der Sendung anwesende Arzt Dr. Ranj Singh erklärte Scott dann, dass er sicher nicht von dem Schmerzmittel homosexuell geworden, aber dass er eventuell offener geworden sei, Dinge auszuleben, die eh schon in ihm gesteckt hätten.

Arzneimittelhersteller Pfizer betonte in einer Stellungnahme die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments «Pregabalin», das 34 Millionen Menschen einnehmen. Von einer derartigen Nebenwirkung wisse man aber nichts. Scott will seinen Konsum trotzdem nicht absetzen. Denn: «Es macht mich glücklich, es fühlt sich gut und befreiend an.» (bla)