Schneefall verursacht Unfälle und Stau

Der Winter kehrt noch einmal zurück. Über dem Alpenraum hängt laut dem «Wetterflash» von Meteonews noch feuchte Luft mit kräftigen Niederschlägen am Vormittag. Diese lassen am Nachmittag von Westen her dann langsam nach.

Am Vormittag regnet und schneit es noch intensiv. Auf der Alpennordseite gibt es Schnee bis in tiefe Lagen. «Aufpassen, wer mit dem Auto unterwegs ist», heisst es deshalb im «Wetterflash». Die Temperaturen liegen dann auch nur bei 0 bis 3 Grad.

Bei langsamen Aufhellungen im Westen gibt es 5 Grad. Das Wetter beruhigt sich dann in der Nacht auf Freitag wieder.

Video: «Wetterflash» von Meteonews

Laut meteocentrale.ch «nimmt der Spätwinter weiter an Fahrt auf». Zwischen Obergoms, Grimsel-Haslital, West- und Nordtessin sowie in der Zentralschweiz schneit es am kräftigsten.

Behinderungen am Gotthard

Der Wintereinbruch hat am Donnerstag auf etlichen Verkehrswegen für Störungen gesorgt. Auf der A2 zwischen der Verzwigung Altdorf und Amsteg geht gar nichts mehr. In beiden Richtungen herrscht Stau und dies schon seit 6.30 Uhr. Ein Leser-Reporter berichtet: «Ich stehe schon seit vier Stunden im Stau. Es geht noch immer nichts.»

Auch der Der Seelisberg-Tunnel wurde gesperrt. Die Kantonspolizei Uri bestätigt, dass auf der A2 kein Durchkommen ist. Grund ist eine temporäre Sperrung für die Schneeräumung. Momentan komme man einfach nicht hinterher. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist unklar.

Ausserdem hat das Schnee-Chaos zu einer Reihe von Unfällen geführt. Eine Person wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Auch ein weiterer Leser-Reporter steckt bereits seit drei Stunden fest. Dies ist genügend Zeit, um einen Schneemann zu bauen.

Keine schlechte Idee: Ein Leser-Reporter, der im Stau steht, baute einen Schneemann auf seinem Auto.

Die SBB konnten wegen des starken Schneefalls auf der Strecke Brig-Domodossola (I) nur eingeschränkt fahren, wie sie mitteilten. Statt der durchgehenden Schnellzüge verkehrten Shuttlezüge zwischen den beiden Orten.

Im Berner Oberland war der Bahnverkehr von Interlaken Ost nach Lauterbrunnen und Grindelwald wegen einer Fahrleitungsstörung bis Mittag unterbrochen. Die Reisenden mussten auf Ersatzbusse umsteigen. Auf der Bahnstrecke Realp-Andermatt war keine Ersatzbeförderung möglich.

Daneben gab es auf etlichen Autobahnabschnitten Stau oder stockenden Verkehr wegen des Strassenzustands und wegen Verkehrsüberlastung. Zwischen Erstfeld und Amsteg stauten sich die Fahrzeuge auf der A2 wegen des heftigen Schneefalls. Auch im Süden gab es Richtung Gotthard Behinderungen, wie der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse meldete.

Lastwagen müssen warten

Für Lastwagen war die Autobahn A2 zwischen dem Warteraum Giornico TI und dem Gotthardtunnel Richtung Norden und zwischen der Raststätte Ripshausen bei Erstfeld UR und dem Tunnel Richtung Süden gesperrt.

Die Autobahn A13 war am Morgen zwischen Thusis-Süd und der Verzweigung Bellinzona-Nord zeitweise in beiden Richtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch Kantons- und Hauptstrassen blieben vom Wintereinbruch nicht verschont. Auf der Strasse von Interlaken nach Grindelwald konnten zwischen Burglauenen und Grindelwald nur Fahrzeuge mit Ketten oder Allradantrieb fahren.

Die Kantonsstrasse zwischen Grengiols und Viertel im Wallis war ebenso wie die Verbindungstrasse im Binntal zwischen Ernen und Feld wegen Lawinengefahr gesperrt. Ebenfalls wegen Lawinengefahr unterbrochen war die Strasse von Wassen nach Färnigen im Urnerland. Im Tessin stürzten Bäume auf Kantonsstrassen und behinderten den Verkehr. Der Nufenen- und der Gotthardpass waren zeitweise gesperrt. Auf der Hauptstrasse zum St. Bernhard-Tunnel durften zeitweise keine Anhängerzüge und Sattelschlepper fahren.

Verspätungen an Schweizer Flughäfen möglich

Der Genfer Flughafen kämpft zurzeit mit extremen Wetterbedingungen. Wie es auf der Homepage heisst, ist der Flugverkehr stark beeinträchtigt. Für kurze Zeit mussten gar die Rollbahnen gesperrt werden. Durch die Wetterkapriolen sind auch Umleitungen auf Ausweichflughafen möglich. Die Verantwortlichen entschuldigen sich bereits für die Unannehmlichkeiten, besonders, da im Laufe des Morgens noch mehr Schnee erwartet wird.

Beim Flughafen Zürich laufen die Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf. «Man habe sämtliches Personal für die Enteisungsmaschinen aufgeboten. Durch den Einsatz der Maschinen kann es zu den üblichen Verspätungen kommen», sagte ein Sprecher des Flughafens gegenüber «20 Minuten». Man rechnet zwar mit verschlechterten Wetterbedingungen, von Flugausfällen geht man allerdings nicht aus.

Grosse Lawinengefahr

Wegen Lawinengefahr stellte die Matterhorn Gotthard Bahn den Verkehr zwischen Realp und Hospental ein.

In den Bergen stieg die Lawinengefahr durch die grossen Neuschneemengen beträchtlich. Vor allem im Süden fiel viel Neuschnee. Am stärksten schneite es am Alpenhauptkamm vom Simplon bis ins Gotthardgebiet und im westlichen Tessin, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF mitteilte. Dort fiel etwa ein Meter Schnee.

Grosse Lawinengefahr der Warnstufe vier auf der fünfstufigen Skala bestand damit am Alpenhauptkamm von Zermatt bis zum Berninapass und südlich davon, in den Gebieten Aletsch, Schreckhorn, Guttannen, Gadmertal, Meiental, Maderanertal und Bivio. Sonst war die Lawinengefahr verbreitet erheblich.

Das Institut warnte, dass Neuschnee und Triebschnee spontane Lawinen erwarten lassen, möglicherweise auch sehr grosse. Lawinen könnten in den typischen Lawinenzügen weit vorstossen und exponierte Verkehrswege treffen. Für Aktivitäten ausserhalb gesicherter Pisten seien die Verhältnisse gefährlich. (chk)