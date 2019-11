Schneerekord im Bündnerland – Häuser in Österreich evakuiert

In Samedan im Oberengadin und in Santa Maria im Münstertal ist im November noch nie so viel Schnee gefallen wie dieses Jahr. Die Schneehöhe in den beiden Bündnergemeinden betrug am Sonntagmittag 77 beziehungsweise 71 Zentimeter.

Das meldeten Meteonews und SRF Meteo. Der bisherige November-Schnee-Rekord in Santa Maria Val Müstair stammte aus dem Jahr 1959 mit 65 Zentimetern Schneehöhe, wie Felix Bühler von SRF Meteo gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

In der Nacht auf Sonntag fiel besonders in Graubünden viel Neuschnee. Zwischen Pontresina und Poschiavo musste deswegen am Sonntagmorgen die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) gesperrt werden. Sie soll aber ab Montag wieder durchgehend offen sein. Wie die RhB mitteilte, verkehren auf der gesperrten Strecke Ersatzbusse. Reisende müssten jedoch mehr Zeit einrechnen, hiess es.

Hab schnell das Climap angeworfen... Es ist Rekord für November. Bisheriger Rekordwert: 65 cm (19.11.1959) ^is — SRF Meteo (@srfmeteo) November 17, 2019

Lawine rollt ins Dorf

In der Gemeinde Martell in Südtirol sind zwei Lawinen niedergegangen, eine davon traf den Ortskern, wie RAI Südtirol berichtet. Ein Einwohner konnte auf Video festhalten, wie die Schnee- und Geröllmasse ins Dorf rollt. Die Aufnahme stellte er anschliessend auf Facebook. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden, verletzt wurde jedoch niemand. Das Dorf ist laut der Tiroler Tageszeitung aktuell von der Welt abgeschnitten. Die Schulen dürften am Montag geschlossen bleiben.

Nachdem am Sonntag mehrere Lawinen abgegangen sind, ist das Martelltal in Südtirol von der Aussenwelt abgeschnitten. Video: Storyful

Evakuierungen in Österreich

Im Westen und Süden Österreichs wächst aufgrund der starken Regen- und Schneefälle die Sorge vor gefährlichen Hangrutschungen auch in Wohngebieten. Die Gemeinde Stadl an der Mur im Bundesland Steiermark wurde am Sonntagabend zum Katastrophengebiet erklärt.

Bereits am Nachmittag wurden dort 15 Wohnhäuser aufgrund einer drohenden Hangrutschung evakuiert. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, begannen weitere Hänge abzurutschen. Zudem traten in der 1000-Einwohner-Gemeinde mehrere Bäche über die Ufer, wie das Büro des Katastrophenreferenten mitteilte.

Die Schneefälle der vergangenen Tage sorgen in Teilen Österreichs für massive Gefahren und Behinderungen. Im Bild die Situation auf der A22 bei der Mautstation Sterzing in Tirol. (17. November 2019) Bild: Daniel Liebl/APA/Keystone

Im Bundesland Salzburg wurden laut dem Landesmedienzentrum aufgrund des Starkregens bis 19.30 Uhr fast 80 Gebäude evakuiert. Unter anderem waren Zell am See, Embach und das hintere Rauriser Tal am Abend nicht erreichbar.

Auch im Gurktal in Kärnten mussten sechs Menschen zwei Wohnhäuser aufgrund einer beginnenden Hangrutschung aus Sicherheitsgründen verlassen.

Saas-Fee mit Auto nicht mehr erreichbar

?? Strassen gesperrt ??



Aufgrund der starken Schneefälle muss die Strasse zwischen Saas-Grund bis Saas-Fee ab sofort ebenfalls gesperrt werden. pic.twitter.com/yjHLAFMine — Saas-Fee (@MySaasFee) November 17, 2019

Aufgrund der starken Schneefälle musste die Strasse zwischen Saas-Grund bis Saas-Fee gesperrt werden, wie die Region auf Twitter mitteilte. Leser berichten jedoch davon, dass die Strasse nach wie vor befahrbar sei.

Die Strassen in Saas-Fee sind zugeschneit. Bild: Leser-Reporter 20 Minuten

Bahnlinien unterbrochen

Die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) ist zwischen Pontresina und Poschiavo für den Bahnverkehr gesperrt, wie die Rhätische Bahn in einer Mitteilung schrieb. Die Ursache dafür ist der starke Schneefall. Zwischen Pontresina und Poschiavo verkehren Bahnersatzbusse. Die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) ist ab Montag, 18. November 2019, wieder durchgehend geöffnet werden. Für den jeweils ersten Zug je Richtung verkehrt zwischen Pontresina und Poschiavo noch ein Bahnersatzbus. Danach verkehren die Züge gemäss Fahrplan.

Italientief bringt Regen und Schnee

Tief Ingmar lag am Samstag noch über Tunesien, zieht aber bis heute Sonntag nach Norditalien. Durch die Verlagerung des Tiefs Richtung Norden wird wieder viel Feuchtigkeit aus dem Mittelmeerraum zu den Alpen getragen.

Lawinengefahr im Bergell gross

Nach dem vielen Neuschnee besteht im Bergell grosse Lawinengefahr. Laut Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) ist die Gefahr dort auf Stufe vier von fünf. Auf der ganzen Alpensüdseite sowie in den Walliser Südtälern, im Urserental (Uri) und in weiten Teilen des Kantons Graubünden ist die Lawinengefahr erheblich.

Die Lawinengefahr ist teilweise gross (Stufe 4). Karte: SLF

Sehr grosse Niederschlagsmengen gibt es einmal mehr im Süden Österreichs und im Nordosten von Italien. Hier berechnen die Wettermodelle – nach den bereits in den letzten Tagen massiven Niederschlägen – von Samstagabend bis Sonntagabend stellenweise nochmals über 150 mm Niederschlag. Bei uns in der Schweiz fallen die Niederschlagsmengen zwar geringer aus, trotzdem wird der Sonntag aber auch bei uns kühl und nass ausfallen.

Am meisten Niederschlag dürfte von der Simplonregion bis ins Engadin fallen. Da der Niederschlag in mittleren und höheren Lagen als Schnee fällt, muss in den erwähnten Regionen mit über einem halben Meter Neuschnee gerechnet werden. Ob der Schnee im Flachland da und dort liegen bleibt, ist fraglich, aber zumindest aufgrund der aktuellen Unterlagen möglich. Winterlich wird es vor allem oberhalb von 600 bis 800 Metern – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Verkehrssituation.

