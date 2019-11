Schneerekord im Bündnerland – Toter in Österreich

In Samedan im Oberengadin und in Santa Maria im Münstertal ist im November noch nie so viel Schnee gefallen wie dieses Jahr. Die Schneehöhe in den beiden Bündnergemeinden betrug am Sonntagmittag 77 beziehungsweise 71 Zentimeter. Das meldeten Meteonews und SRF Meteo.

Der bisherige November-Schnee-Rekord in Santa Maria Val Müstair stammte aus dem Jahr 1959 mit 65 Zentimetern Schneehöhe, wie Felix Bühler von SRF Meteo gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Die #Niederschläge haben in der ganzen #Schweiz nachgelassen. Hier die Übersicht der heutigen #Neuschneemenge. Vom Monte-Rosa-Massiv über das #Goms, die zentralen Hochalpen bis ins #Engadin sind stellenweise bis über 50 cm #Neuschnee gefallen. (rv) pic.twitter.com/sxVLitZ2QH — MeteoNews (@MeteoNewsAG) November 17, 2019

In Österreich ist nach tagelangen heftigen Regen- und Schneefällen ein 80-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann wurde von einem Erdrutsch verschüttet und konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Polizei der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte.

Ein Suchhund habe ihn entdeckt. Sein Haus in Bad Kleinkirchheim in Kärnten war von dem schweren Geröll zu grossen Teilen zerstört worden. «Er wurde von den Erdmassen begraben», sagte Bürgermeister Matthias Krenn nach einer Suchaktion.

Die Sorge vor weiteren folgenschweren Erdrutschen und auch vor Hochwasser bestimmte am Montag in allen von den Unwettern betroffenen Regionen Österreichs die Situation. Zahlreiche Strassen blieben aus Sicherheitsgründen gesperrt. Betroffen war davon auch die Tauernautobahn (A10) zwischen Spittal und Villach sowie zahlreiche Bahnstrecken.

Die Schneefälle der vergangenen Tage sorgen in Teilen Österreichs für massive Gefahren und Behinderungen. Im Bild die Situation auf der A22 bei der Mautstation Sterzing in Tirol. (17. November 2019) Bild: Daniel Liebl/APA/Keystone

Der am Sonntag durch eine Lawine abgeschnittene Ort Martell im Westen Südtirols war am Montag wieder erreichbar. 40 bis 50 höher gelegene Häuser mit 200 bis 250 Bewohnern waren laut dem Bürgermeister aber weiter eingeschlossen.

Auch im Tiroler Stubaital sassen am Montagvormittag weiter rund 250 Gäste und Mitarbeiter der Gletscherbahnen fest. Nach einem Lawinenabgang nahe der Strasse in der Nähe der Talstation musste eine Strasse am Sonntag gesperrt werden. Die Eingeschlossenen verbrachten die Nacht im Hotel bei der Talstation und in den Räumlichkeiten der Gletscherbahn.

Nachdem am Sonntag mehrere Lawinen abgegangen sind, ist das Martelltal in Südtirol von der Aussenwelt abgeschnitten. Video: Storyful

Saas-Fee mit Auto nicht mehr erreichbar

Aufgrund der starken Schneefälle musste die Strasse zwischen Saas-Grund bis Saas-Fee am Sonntag gesperrt werden, wie die Region auf Twitter mitteilte. Am Nachmittag wird die Strasse wieder freigegeben.

Die Strasse Stalden - Saas-Grund wird heute Montag um 16.00 Uhr geöffnet.???? — Saas-Fee (@MySaasFee) November 18, 2019

Nach dem vielen Neuschnee besteht im Bergell erhebliche Lawinengefahr. Teilweise setzte das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) am Sonntag die Gefahr dort auf Stufe vier von fünf. Mittlerweile hat sich die Lage jedoch wieder etwas entspannt. Auf der ganzen Alpensüdseite sowie in den Walliser Südtälern, im Urserental (Uri) und in weiten Teilen des Kantons Graubünden ist die Lawinengefahr erheblich.

Die Lawinengefahr ist teilweise erheblich (Stufe 3). Karte: SLF (red/sda)