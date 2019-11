Schneerekord im Val Müstair – Saas-Fee mit Auto nicht erreichbar

Schon hat der Schnee in diesem noch jungen Winter einen Rekord gebrochen. Im Val Müstair in der Südostschweiz liegen aktuell 71 Zentimeter Schnee. Wie SRF Meteo schreibt, handelt es sich hier um einen Rekord für November. Der bisherige Rekordwert lag bei 65 Zentimetern (Stand 19. November 1959).

Hab schnell das Climap angeworfen... Es ist Rekord für November. Bisheriger Rekordwert: 65 cm (19.11.1959) ^is — SRF Meteo (@srfmeteo) November 17, 2019

Lawine rollt ins Dorf

In der Gemeinde Martell in Südtirol sind zwei Lawinen niedergegangen, eine davon traf den Ortskern, wie RAI Südtirol berichtet. Ein Einwohner konnte auf Video festhalten, wie die Schnee- und Geröllmasse ins Dorf rollt. Die Aufnahme stellte er anschliessend auf Facebook. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden, verletzt wurde jedoch niemand. Das Dorf ist laut der Tiroler Tageszeitung aktuell von der Welt abgeschnitten. Die Schulen dürften am Montag geschlossen bleiben.

Nachdem am Sonntag mehrere Lawinen abgegangen sind, ist das Martelltal in Südtirol von der Aussenwelt abgeschnitten. Video: Storyful

Saas-Fee mit Auto nicht mehr erreichbar

?? Strassen gesperrt ??



Aufgrund der starken Schneefälle muss die Strasse zwischen Saas-Grund bis Saas-Fee ab sofort ebenfalls gesperrt werden. pic.twitter.com/yjHLAFMine — Saas-Fee (@MySaasFee) November 17, 2019

Bahnlinien unterbrochen

Die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) ist zwischen Pontresina und Poschiavo für den Bahnverkehr gesperrt, wie die Rhätische Bahn in einer Mitteilung schrieb. Die Ursache dafür ist der starke Schneefall. Zwischen Pontresina und Poschiavo verkehren Bahnersatzbusse. Die Berninalinie der Rhätischen Bahn (RhB) ist ab Montag, 18. November 2019, wieder durchgehend geöffnet werden. Für den jeweils ersten Zug je Richtung verkehrt zwischen Pontresina und Poschiavo noch ein Bahnersatzbus. Danach verkehren die Züge gemäss Fahrplan.

Italientief bringt Regen und Schnee

Tief Ingmar lag am Samstag noch über Tunesien, zieht aber bis heute Sonntag nach Norditalien. Durch die Verlagerung des Tiefs Richtung Norden wird wieder viel Feuchtigkeit aus dem Mittelmeerraum zu den Alpen getragen.

Sehr grosse Niederschlagsmengen gibt es einmal mehr im Süden Österreichs und im Nordosten von Italien. Hier berechnen die Wettermodelle – nach den bereits in den letzten Tagen massiven Niederschlägen – von Samstagabend bis Sonntagabend stellenweise nochmals über 150 mm Niederschlag. Bei uns in der Schweiz fallen die Niederschlagsmengen zwar geringer aus, trotzdem wird der Sonntag aber auch bei uns kühl und nass ausfallen.

Am meisten Niederschlag dürfte von der Simplonregion bis ins Engadin fallen. Da der Niederschlag in mittleren und höheren Lagen als Schnee fällt, muss in den erwähnten Regionen mit über einem halben Meter Neuschnee gerechnet werden. Ob der Schnee im Flachland da und dort liegen bleibt, ist fraglich, aber zumindest aufgrund der aktuellen Unterlagen möglich. Winterlich wird es vor allem oberhalb von 600 bis 800 Metern – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Verkehrssituation. (step)