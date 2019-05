Schüler in Büren soll Waffe gezückt haben

In der Primarschule Dorneckberg in Büren SO ist es am Mittwochmittag zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen. Auslöser dafür war laut Polizei ein «Konflikt». Die Schule wurde abgeriegelt, die Schüler wurden in der Turnhalle versammelt und dort betreut.

Die Polizei wurde gegen 12.30 Uhr alarmiert. Mehrere Polizeiautos waren vor Ort. «Die Schüler mussten nicht evakuiert werden», sagte Astrid Bucher, Mediensprecherin der Solothurner Polizei, gegenüber «Blick online». Verletzt wurde niemand. Über Details und Massnahmen machte Bucher vorerst keine Angaben. Doch die Schule ist mittlerweile wieder geöffnet.

Schulleiterin Regula Meschberger berichtet: «Ich war im Büro, als zwei Schüler zu mir geeilt kamen. Sie berichteten, dass ein Schüler mit einer Waffe sie bedroht habe. Was für eine Waffe es war, kann ich nicht sagen. Die Polizei war innert wenigen Minuten aus Liestal bei uns in der Schule und hat alles durchsucht.»

Wo der beschuldigte Schüler zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, wisse sie nicht. Die Polizei habe das ganze Gebäude akribisch untersucht. «Die Schülerinnen und Schüler haben dies alles sehr ruhig über sich ergehen lassen», so Meschberger.

(nag/sda)