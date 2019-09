Schüsse aus Auto – vier Tote, mehr als 20 Verletzte

Im US-Bundesstaat Texas sind am Samstag vier Menschen durch einen Amokschützen getötet und 21 weitere Personen verletzt worden. Der Täter sei kurz nach den Taten in den Städten Midland und Odessa durch Polizisten erschossen worden.

Der Täter sei kurz darauf von Einsatzkräften erschossen worden, erklärte der Polizeichef der Stadt Odessa, Michael Gerke, auf einer Pressekonferenz. Es handele sich um einen weissen Mann Mitte 30, der der Polizei bekannt gewesen sei. Sein Motiv sei noch unklar. Nach Angaben der Klinik in Odessa sind mehrere der Verletzten in einem kritischen Zustand.

Der Vorfall habe damit begonnen, dass der Mann in einem Fahrzeug von der Polizei zwischen den beiden Orten Midland und Odessa kontrolliert werden sollte, sagte Gerke. Der Verdächtige habe dabei auf den kontrollierenden Beamten geschossen und sei dann zu einem nahe gelegenen Baumarkt gefahren. Dort habe er auf Passanten geschossen. Dann habe er ein Zustellfahrzeug der Post gestohlen und sein eigenes Fahrzeug stehen gelassen. Die Polizei habe ihn verfolgt.

In der Nähe eines Kino-Komplexes sei der Mann auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. Bei einem anschliessenden Schusswechsel mit der Polizei sei der Mann getötet worden. Zunächst sei die Polizei von zwei Tätern ausgegangen, sagte Gerke. Dies habe sich aber nicht bestätigt.

«Sinnlos und feige»

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, Justizminister William Barr habe ihn über den Vorfall informiert. Die Bundespolizei FBI befasse sich mit dem Fall.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, verurteilte den Zwischenfall als «sinnlosen und feigen Angriff». Er werde nicht zulassen, dass Texas von «Hass und Gewalt» überzogen werde, erklärte er. Er werde morgen nach Odessa reisen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu verschaffen.

«Epidemie» von Angriffen

Der US-Politiker Beto O'Rourke, der sich als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei bewirbt, schrieb angesichts des erneuten Schusswaffenangriffs bei Twitter, «diese Epidemie» müsse beendet werden. Den Menschen in Texas, die einen solchen Angriff erneut ertragen müssten, sprach er seine Anteilnahme aus.

In den USA, wo Waffen in der Regel sehr leicht zu kaufen sind, kommt es immer wieder zu Fällen, in denen Schützen in Schulen, Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten auf Passanten feuern. Tausende Menschen sterben jedes Jahr infolge von Schusswaffengebrauch.

Erst Anfang August hatten zwei Schützen in El Paso (Texas) und in Dayton (Ohio) mit Sturmgewehren ein regelrechtes Blutbad angerichtet. Insgesamt wurden 31 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Die Fälle in El Paso und Dayton befeuerten die seit Jahren anhaltende Debatte über das Waffenrecht in dem Land. (chk/sda)