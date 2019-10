Schütze eröffnet Feuer an Studentenparty – 2 Tote

Bei einer Studentenparty im US-Bundesstaat Texas sind am späten Samstagabend (Lokalzeit) Schüsse gefallen. Wie die Polizei laut US-Medien bestätigte, sollen zwei Menschen getötet worden sein – mindestens 14 weitere wurden demnach verletzt.

Rund 750 Menschen hätten bei Greenville in der Nähe von Dallas eine Homecoming-Party gefeiert – unter ihnen sollen auch etliche Studenten der nahen Universität gewesen sein. Die Polizei wurde kurz vor Mitternacht aufgeboten.

Die Behörden bestätigten laut «NBC 5», dass der Schütze auf freiem Fuss sei. Zudem sei seine Identität unbekannt und noch keine Täter-Beschreibung verfügbar. Der Schütze habe möglicherweise ein halbautomatisches Gewehr eines unbekannten Kalibers verwendet – das Motiv sei unklar.

Numerous people reportedly shot, some fatally, at a homecoming party in Greenville believed to be attended by students from nearby Texas A&M Commerce. Follow @BenRussellNBC5 for updates https://t.co/wBVqtZW2xU #breaking #massshooting #texasnews pic.twitter.com/7M8NF8k8vO