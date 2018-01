Schweiz Tourismus nimmt Trump auf die Schippe

Am liebsten isst der US-Präsident kurz vor dem Zubettgehen noch ein Burger – wenn möglich einen aus dem McDonald's. Das wird in Davos aber schwierig. Die McDonald's-Filiale in Davos hat die Tore geschlossen und die nächste Niederlassung liegt in Chur. Immerhin: Die amerikanische Kommandozentrale in Davos ist im Gebäude der ehemaligen McDonald's-Filiale untergebracht.

Wo es in der Schweiz trotzdem noch Burger gibt, die Trump den Verstand rauben, zeigt Schweiz Tourismus. So wird der «Beef Original» im Zürcher Restaurant Silberkugel oder der Lady-Burger im Bellevue Palace in Bern empfohlen. (fur)